Ako môžu ženy prispieť k lepšiemu a bezpečnejšiemu svetu?

O rovnosti príležitostí aj úlohe žien v často „mužských“ svetoch budú inšpiratívni spríkri diskutovať na 4. ročníku konferencie ekvalIT vo štvrtok 16. mája v priestoroch bratislavskej kaviarne Monsters cafe and bar.

Ženy tvoria polovicu populácie našej planéty. Napriek tomu sa stále zdá, že nemajú dostatočné slovo pri nastavovaní nášho sveta. Podiel nežného pohlavia v slovenských vládach či parlamentoch len zriedka prekročí 20 percent. V sektore informačných technológií v našej krajine dokonca na jednu dámu pripadá až šesť mužských kolegov. A za svoju prácu nie sú odmeňované rovnako. Na Slovensku sú rozdiely v platoch žien a mužov takmer tretinové.

Ako to, že ešte aj v roku 2024 štatistiky hovoria takéto príbehy? Čo môžu ženy urobiť, aby bol náš svet lepším a bezpečnejším miestom pre život? S inšpiratívnymi spíkerkami a spíkermi sa o týchto témach budeme rozprávať na podujatí ekval IT vo štvrtok 16. mája 2024 v priestoroch bratislavskej kaviarne Monsters cafe and bar. Kto prijal pozvanie tento rok?

Sociológ, poradca ministra školstva a bývalý splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz bude rozprávať o rovnosti šancí a hlavne o tom, ako nastaviť náš vzdelávací systém na stieranie rozdielov medzi študentami.

Obchodná riaditeľka spoločnosti DITEC a ambasádorka pre ženy v IT Anka Záhorčáková sa zamyslí nad úlohou žien v svete informačných technológií, ktorému dnes stále dominujú muži. Ako vieme z IT sveta vytvoriť bezpečnejšie miesto pre život a ako v tomto procese môžu pomôcť zástupkyne nežného pohlavia?

Keď sa na začiatku kariéry Jana Maškarová snažila dostať do policajného zboru, napriek dobrým výsledkom ju často predbehli mužskí kolegovia. Bývalá viceprezidentka Policajného zboru SR dnes pôsobí ako námestníčka Národného bezpečnostného úradu. Aké vlastnosti musí mať policajtka, aby raz a navždy pochovala tuho zakorenené spoločenské predsudky voči ženám v uniformách?

O tom, ako sa dá zladiť kariérny rast so súkromným životom, porozpráva Karla Matiaško Wursterová. Veľvyslankyňa Slovenska v Taliansku, na Malte a v San Maríne tiež porovná podmienky, ktoré majú ženy na Slovensku a v zahraničí.

Psychologička Judita Majerová pôsobí ako riaditeľka Bezpečného ženského domu Brána do života, kde poskytujú útočisko ženám a ich deťom – obetiam násilia. Je úlohou štátu poskytovať im pomocnú ruku? A čo môžeme urobiť my, keď sa takéto násilie vyskytne v našom okolí?

Programová riaditeľka Ligy za ľudské práva Miroslava Mittelmannová načrtne, ako zabezpečiť rovnaký prístup k spravodlivosti pre všetkých bez ohľadu na ich pôvod či iné charakteristiky. Zároveň zdôrazní kľúčovú úlohu starostlivosti nielen o komunitu, ktorej pomáhame, ale aj o seba samých.

K dispozícii je obmedzený počet miest v publiku. V prípade záujmu o osobnú účasť nás kontaktujte na mail: konferencia@ekvalit.sk. Po skončení diskusie bude k dispozícii aj videozáznam, ktorý bude sprístupnený na webstránke ekvalit.sk.

Informačný servis