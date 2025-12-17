Ako by vyzerala ruská nominácia na olympijský hokejový turnaj? Čo meno, to hviezda

Do začiatku zimných olympijských hier 2026 zostávajú menej ako dva mesiace. Hokejový turnaj sa začne 11. februára, no bez Ruska.
Web sport.ru napísal, ako by mohla vyzerať ideálna zostava „zbornej“, ak by sa ZOH zúčastnila. Portál vybral najväčšie hviezdy národného tímu, najmä z NHL.
„Olympijské hry 2026 však nemožno nazvať turnajom najsilnejších. Z politických dôvodov IIHF a MOV nepustili na súťaže ruskú reprezentáciu. To znamená, že do Milána neprídu Alexander Ovečkin, Jevgenij Malkin, Sergej Bobrovskij, Nikita Kučerov, Artemi Panarin a mnoho ďalších hviezd prvého rangu,“ uviedla webstránka.
„Nikto nám však nebráni predstaviť si, ako by vyzeral káder nášho tímu na olympiáde, keby sme tam boli pripustení. Národný tím by mal úžasný káder,“ píše ďalej.
Možná ruská zostava, ak by sa výber zúčastnil na ZOH 2026 v Taliansku:
- formácia – Michajl Sergačev, Arťom Zub, Artemij Panarin, Kirill Kaprizov, Jevgenij Malkin
- formácia – Vladislav Gavrikov, Ivan Provorov, Alexander Ovečkin, Ivan Barbašev, Nikita Kučerov
- formácia – Alexander Romanov, Dmitrij Orlov, Pavel Dorofejev, Pavel Bučnevič, Kirill Marčenko
Ďalší obrancovia: Alexander Nikišin, Ilja Ljubuškin, Nikita Zadorov
Ďalší útočníci: Vladimir Tkačev, Dmitrij Voronkov, Valerij Ničuškin, Ivan Demidov
Náhradníci: Matvej Mičkov, Maxim Tsyplakov, Arseni Gritsjuk, Andrej Svečnikov
„Takýto ruský národný tím by spojil hráčov z troch generácií. Nikto by nezaručil, že náš tím dosiahne medaily na olympijských hrách. Ale so správnym trénerským štábom, rozvahou hráčov a trochou šťastia by sa Rusi mohli dostať do finále v Miláne,“ doplnil uvedený web.