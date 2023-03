Aké sú povinnosti zamestnávateľa pri zamestnaní cudzincov

Ste zamestnávateľom a máte záujem o zamestnanie cudzinca resp. štátneho príslušníka tretej krajiny alebo občana členského štátu Európskej únie? Neviete aké podmienky musíte splniť?

Ako zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny?

Pokiaľ má zamestnávateľ záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny je povinný nahlásiť Ústrediu práce sociálnych vecí a rodiny voľné pracovné miesta, počet voľných pracovných miest a charakteristiku práce. Zamestnávanie cudzincov je upravené v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Zamestnávateľ je povinný dané skutočnosti nahlásiť:

najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o modrú kartu,

najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta; v prípade obnovenia prechodného pobytu na účel zamestnania na to isté pracovné miesto najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel sezónneho zamestnania,

najmenej 10 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania, ak sa vyžaduje povolenie na zamestnanie; alebo najmenej 5 pracovných dní pred podaním žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania.

Zamestnávateľ je oprávnený zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny, ak splnil aspoň niektorú z nasledovných skutočností. Tieto skutočnosti sú upravené v § 23a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Ide napríklad o štátneho príslušníka, ktorý

ma udelený trvalý pobyt v Slovenskej republike

je rodinným príslušníkom občana členského štátu Európskej únie

má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny

má udelený prechodný pobyt cudzinca, ktorý ma postavenie Slováka žijúceho v zahraničí

má udelený prechodný pobyt na účel štúdia

má udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja

je žiadateľom o udelenie azylu alebo mu bol azyl udelený

bola mu poskytnutá doplnková ochrana

má udelené národné vízum

Aké podmienky musí zamestnávateľ splniť pri zamestnaní občana členského štátu Európskej únie?

Čo sa týka občanov členských štátov Európskej únie zamestnávateľ má oprávnenie zamestnať občana členského štátu Európskej únie za rovnakých podmienok ako občana Slovenskej republiky. Občania členských štátov Európskej únie majú právo byť zamestnaní na území Slovenskej republiky bez toho aby mali udelené pracovné povolenie. Na to aby zamestnávateľ mohol zamestnať občana členského štátu Európskej únie musí splniť viaceré povinnosti. Jednou z povinností je písomné informovanie úradu práce sociálnych vecí a rodiny o nástupe občana členského štátu Európskej únie, a to do 7 dní odo dňa nástupu do zamestnania a do 7 pracovných dní odo dňa skončenia zamestnania.

Plánujete v blízkej dobe zamestnať cudzinca? Nie ste si istý, či ste si splnili všetky povinnosti? Obráťte sa na skúsených advokátov, ktorí Vám so všetkým pomôžu. „Advokát Šaľa“ Vám na všetky Vaše otázky zodpovie a poradí Vám ako najideálnejšie postupovať.

