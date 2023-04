Aké peňaženky preferujú ženy a aké muži? Prehľad tých najtrendovejších modelov

Peňaženka je dnes oveľa viac ako praktická vecička, v ktorej ženy a muži nosia peniaze, platobné karty či osobné doklady. Z peňaženky sa v posledných rokoch stal doslova módny doplnok, ktorý toho o svojom majiteľovi dokáže celkom veľa prezradiť.

Ako si vybrať perfektnú peňaženku?

Je úplne prirodzené, že na výber tej správnej peňaženky kladieme čoraz väčší dôraz. Chceme predsa, aby dokonale odrážala náš charakter, vkus aj štýl. Ak ste teda majiteľom alebo majiteľkou roztrhanej a vyšúchanej peňaženky, rozhodne sa vrhnite na kúpu nového kúska.

Každé pohlavie preferuje pri výbere peňaženky niečo iné. Ženy často siahajú skôr po veľkých farebnejších kúskoch s rôznymi vzormi kvetov, čipiek či bodiek. Pre mužov je zas dôležité, aby sa im peňaženka zmestila do vrecka na nohaviciach a bola v neutrálnejších farbách. Pri výbere sa nezameriavajte iba na to, čo sa vám páči, ale tiež zvážte parametre ako:

kvalita prevedenia peňaženky

materiál použitý na výrobu peňaženky

typ a veľkosť peňaženky

použiteľnosť peňaženky a jej funkcionality

Na trhu, našťastie, existuje nespočetné množstvo rôznych druhov a štýlov peňaženiek, z ktorých si vyberie určite každý. Módne značky navyše neustále prichádzajú s novými kúskami, ktoré idú ruka v ruke s aktuálnymi trendmi. Poďme sa teda pozrieť na to, aké peňaženky patria k tým najtrendovejším.

Aké modely peňaženiek sú horúcim trendom?

Niektoré peňaženky sú v dizajne, ktorý nikdy nevyjde z módy, iné sú zas trendové počas aktuálnej sezóny. Je teda na vás, či stavíte na overenú klasiku, alebo siahnete po peňaženke, s ktorou ohúrite vždy, keď ju vytiahnete.

Otváracia dvojdielna peňaženka

Takúto peňaženku by sme pokojne mohli nazvať aj klasickou. Ide najmä o peňaženky pánske, ktoré sú vyrobené z kvalitných materiálov, napríklad z kože. Veľmi trendové je malé logo či nápis značky, ktorý sa nachádza v pravom dolnom rohu. Vo vnútri peňaženky je veľká priehradka na papierové peniaze, vo väčšine prípadov aj malá priehradka na drobné mince, no nie je to pravidlo. Zvyšok peňaženky tvoria priehradky na karty a doklady.

Otváracia trojdielna peňaženka

Ak potrebujete pre svoje peniaze, karty a doklady väčší priestor, ideálne sú trojdielne peňaženky, ktoré sú vhodné pre ženy aj mužov. Dámske modely sú často aj v predĺženej verzii a majú zapínanie na zips alebo na pracku. Pánske modely sú častejšie bez zapínania, no na tých najtrendovejších nájdete zips, na ktorom je pripevnené logo.

Veľká masívna peňaženka

Ide o model, ktorý medzi dámami patrí medzi ten najobľúbenejší. Okrem toho, že je veľmi praktický, tak môže krásne doplniť váš štýlový outfit. Takéto peňaženky super vyniknú vo farebnom, vzorovanom aj jednofarebnom prevedení. Veľké dámske peňaženky obsahujú množstvo priehradiek a priečinkov, do ktorých sa okrem peňazí zmestí retiazka, nákupný zoznam, náušnice, pilník či tabletky.

Peňaženky s najmodernejímie vychytávkami

Vyššie tri spomenuté modely peňaženiek sú klasiky, ktoré už dlhé roky patria k obľúbeným a trendovým kúskom. Ak si však zakladáte na najnovších vychytávkach, potom by ste rozhodne nemali prehliadnuť peňaženku so šnúrkou či retiazkou, ktorú si môžete prehodiť cez plece, zavesiť okolo krku či okolo pása.

Foto: Answear

Na popularite nabrali aj tzv. variabilné peňaženky, ktoré sú ako chameleón. Majú praktickú veľkosť, dajú sa použiť aj ako kľúčenka či pripevniť na zips tašky, poprípade si ju môžete pripnúť na ruku. Počas letných dovoleniek jednoznačne stavte na malé peňaženky, ktoré sú vodotesné a môžete si ich zavesiť okolo krku. S takýmto kúskom môžete vyraziť rovno do bazéna či k moru.

