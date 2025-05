Aké darčeky chcú deti v roku 2025? Trh s hračkami ovplyvňujú virálne trendy, nie katalógy

Až 26 % slovenských rodičov kupuje svojim deťom darček k Medzinárodnému dňu detí, pričom tohtoročnými hitmi sú Lego, Hot Wheels a rozprávkový svet Gabin mačací domček (Gabby’s Dollhouse). Virálny trend Labubu si rovnako získal miesto v srdciach detí na Slovensku.

Deň detí: Sviatok detí, ale aj TikToku

Podľa prieskumu spoločnosti *Perfect Crowd (2024) až štvrtina Slovákov kupuje darčeky špeciálne k sviatku všetkých detí – 1. júnu. V rebríčku darčekových príležitostí tento sviatok dokonca predbehol aj Black Friday.

Online trhovisko Allegro pritom zaznamenáva zaujímavý trend. Kým klasické hračky ako policajná stanica Lego City alebo výrobky značky Fisher-Price pre bábätká zostávajú stálicou, čoraz väčší podiel na predaji si ukrajujú značky, o ktorých sme pred rokom ešte ani len nepočuli. A dôvod? Sociálne siete – predovšetkým TikTok, ktorý je mimoriadne populárny medzi mladými ľuďmi.

Labubu: Z TikToku rovno do nákupného košíka

Na Slovensku a v Česku zaznamenalo Allegro prudký nárast predaja hračiek značky Labubu. „Labubu je dôkazom toho, ako silno dnes TikTok ovplyvňuje želania detí aj rozhodovanie rodičov. Keď sa niečo stane virálnym, predajcovia na Allegro to dokážu zaradiť do ponuky ešte predtým, než sa to objaví v kamenných obchodoch,“ uvádza zástupca Allegro pre slovenský a český trh.

Klasika verzus trendy: Čo rodičia v skutočnosti kupujú?

Počas mája 2025 analyzovalo Allegro najpredávanejšie detské produkty na Slovensku a v Českej republike. Výsledky ukázali jasné preferencie. Rebríčkom predajnosti suverénne dominuje LEGO – najmä obľúbené série ako LEGO City, LEGO Star Wars či LEGO ICONS, vrátane ikonických setov ako Pán prsteňov alebo Stredoveké námestie.

Medzi dievčatami dominuje Gabin mačací domček (Gabby’s Dollhouse) – veľký interaktívny dúhový dom s výťahom, ktorý si získal popularitu vďaka rozprávkovému svetu. Medzi chlapcami je jednoznačným hitom Hot Wheels T-Rex Mega Carrier Set. Pre najmenšie deti zostávajú stálicou produkty značky Fisher-Price – konkrétne vydra a interaktívne šteniatko „Uč sa & Smej sa“. Čoraz väčšiu pozornosť si však získava aj zberateľský segment.

Ako TikTok mení svet hračiek (a tiež rodičov)

Dnešní rodičia sa už neinšpirujú klasickými letákmi. O ich rozhodovaní pri nákupe čoraz viac rozhodujú videá na sociálnych sieťach. Deti často presne vedia, čo chcú – pretože to videli u svojho obľúbeného influencera alebo vo virálnom videu, ktoré obletelo TikTok.

Hračky už dávno nie sú len o hre. Mnohé sa stali zberateľskými kúskami – súvisia s kultom značky, limitovanými edíciami a aktívnymi online komunitami. V tomto rýchlom tempe trendov je obrovskou výhodou model online trhoviska, ktorý umožňuje predajcom reagovať okamžite – čo je rozhodujúce v prostredí, kde sa TikTok trendy menia zo dňa na deň.

Allegro ako radar trendov

Ako marketplace s miliónmi produktov a aktívnou komunitou predajcov dokáže Allegro nielen reagovať, ale aj predvídať spotrebiteľské správanie. Deň detí 2025 tak ukazuje, že v dnešnom svete nestačí ponúkať len „obľúbené hračky“. Je potrebné rozumieť virálnym trendom, sledovať TikTok a byť rýchly. Viac výnimočných produktov nájdete na www.allegro.sk.

*Prieskum „Medzinárodné platformy a trhoviská na Slovensku“ bol realizovaný pre spoločnosť Allegro agentúrou Perfect Crowd v januári 2024. Celkovo bolo zozbieraných 1012 dotazníkov od reprezentatívnej vzorky Slovákov vo veku 18 – 60 rokov, ktorí nakupujú online. Prieskum prebehol formou online dotazníka (CAWI).

