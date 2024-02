Akčný film Argylle: Tajný agent od Matthewa Vaughna musíš vidieť na veľkom plátne!

Autori špionážnych trilerov by si mali dávať pozor, aby sa ich zápletky nebezpečne nepriblížili realite. Mohli by skončiť tak, že po nich pôjdu skutoční tajní agenti. Matthew Vaughn, tvorca úspešnej série Kingsman, prichádza s ďalšou akčnou jazdou plnou zvratov, prekvapení a neodolateľného humoru. Akčná komédia Argylle: Tajný agent prichádza do našich kín už 8. februára.

Spisovateľka Elly Conway (Bryce Dallas Howard) sa preslávila sériou románov o tajnom agentovi Argylovi (Henry Cavill), ktorý ide po stopách Jamesa Bonda a zachraňuje ľudstvo pred šialencami všetkého druhu. Príbeh jej najnovšej knihy opisuje jeho boj s mocným syndikátom, ktorý plánuje ovládnuť svet. Detaily zápletky sa pozoruhodne zhodujú s plánmi, ktoré sa chystá uskutočniť skutočný zločinecký syndikát. Musia sa rozhodnúť, čo s Elly urobia, aby ich náhodou neprezradila. Je to len náhoda alebo spolupracuje s niekým dobre informovaným? Bude stačiť si ju vypočuť? Alebo ju treba rovno zlikvidovať? Je jasné, že spisovateľkin veľmi pokojný život v idylickom ústraní, kde jej robí spoločnosť len jej kocúr Alfie, sa práve skončil. Ocitla sa v šialenom kolotoči, ktorý nemá šancu zastaviť ani spomaliť. Našťastie sa v jej živote objaví „špión”, ktorý kope za dobrých (Sam Rockwell) a podobne ako Argyle v jej románoch jej pomáha prežiť. Skutočný život je však často oveľa komplikovanejší ako príbehy v knihách.

„Argylle vás určite prekvapí,” hovorí o svojom filme Matthew Vaughn, „Diváci, ktorí naň pôjdu do kina, budú mať určité očakávania na základe mojich filmov, ktoré videli. Myslím, že ich určite naplníme, ale môžem im sľúbiť, že ich čaká oveľa viac,” dodáva režisér.

Film sa môže pochváliť hviezdnym obsadením, v ktorom sa okrem Henryho Cavilla v úlohe tajného agenta a Johna Ceny jeho partnera, predstavia napríklad Samuel L. Jackson a Bryan Cranston či populárna speváčka Dua Lipa.

Pozrite si trailer tu:

Vizionársky režisér Matthew Vaughn si týmto filmom plní taký menší sen. Počas roku 2020, počas koronavírusového lockdownu, mal totiž pomerne veľa času, ktorý trávil sledovaním filmov so svojimi dvoma dcérami, ktoré mali v tom čase 10 a 15 rokov. Vyberal gangsterské filmy 80. rokov, ale ukázal im aj niečo z tvorby Alfreda Hitchcocka. A vtedy si pomyslel: „Chcel by som taký nejaký film nakrútiť pre moje dcéry.” Ako sa hovorí – požiadaj vesmír a vesmír ťa vypočuje. Onedlho na to pristál na jeho stole nedokončený rukopis nevydaného špionážneho románu. Kym román bol však pomerne priamočiary, Matthew ako filmový tvorca rozhodne priamočiary nie je. Preto sa tento príbeh a postavy v ňom stali iba inšpiráciou, ktorú so scenáristom Jasonom Fuchsom rozvinuli do filmovej podoby. Paradoxne ale nie je príbehom o špiónovi, ale o jeho autorke, samotárskej spisovateľke špionážnych románov. „Mojím cieľom nie je znovuobjaviť žáner, ale poskytnúť nový pohľad. Režírujem tak, akoby som bol divákom, a premýšľam o tom, čo by som chcel vidieť a aké nečakané prvky môžem zakomponovať, aby to stále pôsobilo novo,” povedal Matthew Vaughn, ktorý so scenáristom Fuchsom veľmi úzko po celý čas spolupracoval, aby sa uistil, že každá časť scenára bude nečakaná, vtipná a najmä napínavá. „Na Matthewovom prístupe obdivujem jeho istý a sebavedomý štýl,” povedal Fuchs, „Od začiatku bolo jasné, že prvky, ktoré ma na príbehu nadchli, boli tie isté, ktoré nadchli aj jeho. Naše poznámky a proces vývoja deja plynuli organicky. Jeho nebojácnosť ako rozprávača ma povzbudzovala, aby som sa vydal odvážnejšími a nekonvenčnými cestami, aj keď ma to vytláčalo z mojej komfortnej zóny.” A práve zóna mimo komfortu je to miesto, kde sa Vaughnovi darí a kam rád prenáša publikum. „Kino je jedným s posledných miest, kde sa ako spoločnosť môžeme spojiť na hlboko ľudskej úrovni,” myslí si režisér, „Kde sa môžeme stretnúť a zažiť kolotoč emócií, vzostupy a pády, a to ako kolektív. Tento film je navyše stvorený pre veľké plátno.”

Akčnú komédiu Argylle: Tajný agent prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 8. februára.

