Akcia Suchý február pripraví české reštaurácie a krčmy o približne 400 miliónov korún

Kampaň Suchý február, ktorá motivuje ľudí v Česku k mesačnej abstinencii od alkoholu, pripraví reštaurácie a krčmy približne o 400 miliónov českých korún (asi 16 miliónov eur) na tržbách, píše pre agentúru SITA Lukáš Kovanda.
Až 22 percent
Podľa údajov Eurostatu minuli ľudia v Česku vlani v reštauráciách a pohostinstvách približne 250 miliárd korún (zhruba 10 miliárd eur), z toho asi 90 miliárd korún (približne 3,6 miliardy eur) za alkoholické nápoje.
Mesačne tak za alkohol v gastropodnikoch zaplatili 7,3 miliardy korún (asi 292 miliónov eur), čo predstavuje približne 826 korún (okolo 33 eur) na jedného dospelého.
Do kampane Suchý február sa minulý rok zapojilo 22 percent dospelých, teda asi 1,9 milióna ľudí. Z nich 35,2 percenta obmedzilo alebo úplne vynechalo návštevy reštaurácií a krčiem, vyplýva z údajov agentúr ResSOLUTION a Nielsen. Ide o necelých 685-tisíc osôb.
Obrovský výpadok
Ak by polovica z nich návštevy vynechala úplne a druhá polovica ich obmedzila na polovicu, znamenalo by to pre gastropodniky výpadok tržieb len z predaja alkoholu vo výške približne 400 miliónov korún (asi 16 miliónov eur). Tento výpadok pritom nemožno kompenzovať nákupom nealkoholických nápojov, keďže časť zákazníkov podniky vôbec nenavštívi.