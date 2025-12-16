Akcia MINCA: Finančná správa odhalila nelegálnych výrobcov cigariet

Komponenty mali byť distribuované do západnej Európy.
Finančná správa Slovenskej republiky v spolupráci s českou colnou správou a Úradom inšpekčnej služby (ÚIS)Ministerstva vnútra SR odhalila organizovanú skupinu zaoberajúcu sa nelegálnou výrobou cigariet. Medzinárodná zločinecká skupina zriadila na Slovensku sklad, z ktorého boli komponenty distribuované najmä do západných krajín Európskej únie, predovšetkým do nelegálnej výrobne cigariet v Uherskom Brode v Českej republike.

Prehliadky priestorov

Ako informoval hovorca finančného riaditeľstva Daniel Kováč, v rámci spoločnej akcie s krycím názvom „MINCA“, ktorá prebehla 6. novembra 2025 na území Slovenska a Českej republiky, boli na Slovensku zaistené stovky paliet komponentov, motorové vozidlá, finančná hotovosť a technické zariadenia.

Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) spolu s ÚIS a českými colnými orgánmi vykonali prehliadky nebytových priestorov v mestách Martin a Turčianske Teplice, ako aj motorových vozidiel. Zaistených bolo 317 paliet rôznych komponentov určených na nelegálnu výrobu cigariet, osobné a nákladné vozidlo, štyri mobilné telefóny, rušička signálu a finančná hotovosť.

Spolupráca so zahraničím

Na Slovensku boli zadržané štyri osoby, ktoré boli po vykonaní procesných úkonov prepustené bez vznesenia obvinenia. V Českej republike bolo v rámci akcie zadržaných a obvinených 29 osôb. Trestné stíhanie pre prečin porušenia predpisov o štátnych technických opatreniach na označovanie tovaru je vedené formou spolupáchateľstva.

„K úspešnému zadokumentovaniu trestnej činnosti významnou mierou prispela úzka spolupráca domácich a zahraničných bezpečnostných orgánov,“ uviedol Daniel Kováč. Akcia MINCA priamo predchádzala ďalšiemu zásahu proti nelegálnej výrobni cigariet na východnom Slovensku z 25. novembra 2025 s krycím názvom „ŠARIŠAN“.

