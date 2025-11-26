Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy zasahujú na východe Slovenska, v rámci akcie „Šarišan“ zadržali 29 osôb

Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) zasahujú na východe Slovenska v rámci akcie nazvanej „Šarišan“. Ako uviedli z komunikačného oddelenia Finančného riaditeľstva SR, daná akcia sa týka najväčšej nelegálnej výrobne cigariet odhalenej na Slovensku.
„Tento zásah patrí k historicky najväčším prípadom jednak čo sa týka počtu zadržaných osôb – 29, tak aj objemu ušlej spotrebnej dane,“ uviedli. Doplnili, že zásah stále prebieha a bližšie informácie poskytnú po skončení procesných úkonov.