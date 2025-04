Aká bola šanca, že sa to udeje? Triumf Arsenalu nad Realom Madrid zariadili exportné góly

Kto si pozrel iba úvodný polčas utorňajšieho stretnutia Ligy majstrov 2024/2025 medzi Arsenalom Londýn a Realom Madrid a ráno zbadal výsledok, musel byť v šoku. „Biely balet“ prehral na severe Londýna 0:3, hoci do prestávky hral solídne a mal dokonca väčšie gólové príležitosti ako domáci „The Gunners“.

Opäť sa však potvrdilo, že vo futbale niekedy rozhodnú nečakané momenty. Postavou duelu na Emirates Stadium bol stredopoliar anglickej reprezentácie Declan Rice. Dvadsaťšesťročný hráč dvakrát nechytateľne zakrútil priamy kop do bránky madridského tímu a starším fanúšikom pravdepodobne pripomenul niekdajšie „bomby“ Davida Beckhama či Roberta Carlosa. Najprv sa mu to podarilo v 58. minúte a po druhý raz to zopakoval o dvanásť minút neskôr. Aby toho nebolo málo, v 75. minúte pridal tretí gól, podobne nechytateľne, španielsky záložník Mikel Merino.

Nikdy neskóroval z priameho kopu

Rice inšpiroval svoje mužstvo k jednému z najväčších výsledkov v histórii Arsenalu. Príbehu dodáva neuveriteľné kúzlo tiež to, že Rice vo svojej kariére a v žiadnom z 338 súťažných zápasoch, ktoré odohral, nikdy neskóroval z priameho kopu. Samotnému Arsenalu sa to pred duelom proti Realu nepodarilo takmer štyri roky.

2 – Declan Rice is the first player to score two direct free kick goals in a knockout stage match in the UEFA Champions League. Precision. pic.twitter.com/loLhfmZ7sX — OptaJoe (@OptaJoe) April 8, 2025

„Viac ako tri a pol roka sme nestrelili gól z priameho kopu a potom sa nám to podarí dvakrát za 12 minút. A ešte hráčovi, ktorý to vo svojej kariére nikdy nedokázal. Čo myslíte, aké boli pred zápasom šance, že sa udeje niečo také? A proti jednému z najlepších brankárov na svete. Je to úžasné,“ vyhlásil tréner Arsenalu Mikel Arteta, ktorého zverenci sú už prakticky jednou nohou v semifinále LM.

Vždy je niečo prvýkrát

Pred Realom Madrid stojí pred budúcotýždňovou odvetou náročná misia a šance na prienik medzi najlepšie kvarteto sú dosť mizivé. Španielsky gigant vo svojej histórii nikdy nezvrátil trojgólový deficit po prvom zápase LM, ale tréner Carlo Ancelotti je presvedčený, že stále existuje šanca.

„Vždy je niečo prvýkrát. Jediné, čo môžete spoločne urobiť, je skúsiť to. ‚Comeback‘ sa začína dnes večer. Šance sú dosť nízke, ale musíme sa snažiť na 100 percent a urobiť všetko, čo je v našich silách. Je to príležitosť ukázať našu hru. Bernabéu už v minulosti zažil omnoho čudnejšie veci,“ snažil sa Ancelotti pred odvetou držať vlajku Realu vysoko.