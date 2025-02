Ak Trump uvalí clá na európsku oceľ a hliník, Brusel bude reagovať

Európska únia bude reagovať a recipročne odpovie na clá, ktoré by na ňu uvalili Spojené štáty, povedal v pondelok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot po tom, ako americký prezident Donald Trump v nedeľu oznámil, že Washington tento týždeň zavedenie 25-percentné clá na oceľové a hliníkové produkty.

„Pokiaľ ide o obranu našich záujmov, nebudeme váhať,“ povedal francúzsky minister v rozhovore pre komerčnú televíziu TF1. Na otázku, či Francúzsko a Európska únia podniknú odvetné opatrenia proti krokom, ktoré ohlásil Trump, Barrot odpovedal: „Samozrejme. Nie je to prekvapenie.“ O tom, aké to budú opatrenia, podľa neho rozhodne Európska komisia.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron pre americkú televíznu stanicu CNN povedal, že EÚ by nemala byť pre Spojené štáty „najvyššou prioritou“. „Je Európska únia váš hlavný problém? Nie, nemyslím si to. Vaším hlavným problémom je Čína, takže by ste sa mali zamerať na hlavný problém,“ konštatoval.