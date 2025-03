Ak Susko zasiahne v prospech Kaľavského, pôjde o škandalózne zneužitie moci, tvrdia liberáli – VIDEO

Vojna v polícii je podľa liberálov výmyslom koalície a vyzývajú ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby nepomohol odsúdenému bývalému šéfovi operatívcov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Jánovi Kaľavskému. Uviedla to strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá považuje vývoj v kauze bývalého vyšetrovateľa Kaľavského za dôkaz toho, že vojna v polícii bola umelo vytvorenou konštrukciou súčasnej vládnej koalície.

Vážna hrozba pre právny štát

Aktuálna situácia predstavuje podľa SaS vážnu hrozbu pre právny štát, ako aj pre medzinárodnú reputáciu Slovenska. Strana preto vyzvala šéfa rezortu spravodlivosti, aby nezasahoval do prípadu odsúdeného bývalého vyšetrovateľa, ktorý sa vyhýba výkonu trestu.

„Roky sme počúvali, že vyšetrovania sú zmanipulované, vykonštruované a nespravodlivé. Vládni predstavitelia neustále útočili na vyšetrovateľov NAKA a tvrdili, že konajú účelovo. Dnes však máme jasný verdikt súdu – realita je presne opačná,“ vyhlásil poslanec za SaS Juraj Krúpa. Bývalý policajný prezident Štefan Hamran zdôraznil, že Kaľavský je právoplatne odsúdený zločinec, ktorý dokazuje, ako fungovali prepojenia polície a podsvetia.

„Bol mojím podriadeným, keď som viedol LYNX Commando. Nikdy nepatril k najbystrejším, no v NAKA spravil raketovú kariéru vďaka kontaktom na Lučanského a kľúčovej podpore Košča. Dnes už vieme prečo – vynášal citlivé informácie,“ upozornil Hamran.

Manipulácia trestných konaní bola len Ficovou propagandou

SaS sa domnieva, že vládna koalícia dlhodobo využívala všetky dostupné nástroje, vrátane Slovenskej informačnej služby (SIS) a Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) k tomu, aby diskreditovala čestných vyšetrovateľov, ktorí odhaľovali korupciu a organizovaný zločin na najvyšších miestach.

„Stačí si spomenúť na zmanipulované nahrávky, ktoré boli prezentované ako dôkaz účelových vyšetrovaní. Dnes vieme, že boli sfalšované. Existujú na to odborné expertízy,“ pripomenul Krúpa. Exministerka spravodlivosti a poslankyňa Mária Kolíková (SaS) doplnila, že odsudzujúci rozsudok nad Jánom Kaľavským potvrdzuje, že takzvaná manipulácia trestných konaní bola len propagandou Roberta Fica (Smer-SD).

„Najskôr sa snažil presvedčiť Európsku komisiu, kde neuspel, potom zmenil zákony, a nakoniec mu ani ústavný súd nedal za pravdu,“ dodala Kolíková. SaS súčasne upozornila aj na to, že Kaľavský sa vyhýba výkonu trestu. Strana súčasne varovala, že do prípadu môže zasiahnuť aj minister spravodlivosti. Ministra preto vyzvali, aby nevyužil mimoriadnu možnosť prerušiť Kaľavskému výkon trestu.

Škandalózne zneužitie právomoci

Ak Susko vyhovie Kaľavskému, a odloží výkon jeho trestu, pôjde podľa Kolíkovej o škandalózne zneužitie právomoci. Rozhodnúť by mal podľa poslankyne dovolací súd, „nie zaujatý minister, ktorý pretláča falošný príbeh o manipulácii trestných konaní“. Ako exministerka dodala, minister nesmie zasahovať do nezávislých rozhodnutí súdov, v opačnom prípade by potvrdil, že vláda kryje svojich ľudí na úkor spravodlivosti.

Najvyšší súd (NS) SR 4. marca v kauze exšéfa operatívcov NAKA Jána Kaľavského potvrdil jeho vinu, znížil mu však trest z pôvodných sedem rokov väzenia na päť. Ako informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová, súd na verejnom zasadnutí zrušil napadnutý rozsudok Špecializovaného trestného súdu a sám rozhodol tak, že obžalovanému uložil úhrnný trest odňatia slobody vo výmere päť rokov.