Ak Slovan uspeje v 1. kvalifikačnom kole Ligy majstrov, vyzve súpera z Arménska alebo Bosny a Hercegoviny

Slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava v prípade postupu cez luxemburský tím FC Swift Hesperange v 1. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2023/2024 vyzve v 2. kole postupujúci tím z inej dvojice 1. kola – arménsky FC Uratu Jerevan alebo HŠK Zrinski Mostar z Bosny a Hercegoviny.

Rozhodol o tom stredajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.

V hre bol aj cyperský Limassol

Ak sa Slovan predstaví v 2. kvalifikačnom kole LM, v prvom súboji nastúpi na pôde súpera 25. alebo 26. júla, odveta bude na programe 1. alebo 2. augusta na Slovensku.

Rozdelenie do skupín pred stredajším žrebom rozhodlo, že postupujúci z dvojice Slovan – Hesperange mohol dostať len cyperský Aris Limassol, alebo postupujúceho z dvojíc FK Astana (Kaz.) – FC Dinamo Tbilisi (Gruz.), Hamrum Spartans FC (Malta) – Maccabi Haifa (Izr.) či FC Uratu Jerevan (Arm.) / HŠK Zrinski Mostar (Bos. a Herc.).

Luxemburský tím FC Swift Hesperange pridelil Slovanu Bratislava utorkový žreb Ligy majstrov.

Nebude to žiadna prechádzka

„Je to pre nás veľká neznáma a teraz o ňom zbierame informácie. Čo som si pozrel, tak sa stali šampióni prvýkrát v histórii. Na tejto úrovni nás nečaká žiadna prechádzka, je to Liga majstrov a musíme sa dobre pripraviť. Budeme favorit a urobíme všetko pre to, aby sme postúpili. V prvom zápase doma chceme uhrať taký výsledok, aby sme v odvete mali šancu na postup,“ zhodnotil vo videu na oficiálnom webe Slovana tréner Vladimír Weiss starší.

Ak úradujúci slovenský šampión neuspeje v 1. kvalifikačnom kole Ligy majstrov 2023/2024 proti luxemburskému súperovi, „presunie“ sa do 2. kvalifikačného kola Európskej konferenčnej ligy a v ňom vyzve švédsky BK Häcken z Göteborgu alebo waleský The New Saints. Tieto družstvá sa tiež predstavia v 1. kvalifikačnom kole LM.