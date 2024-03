Ak chce udržať svoju minulosť v tajnosti, dvere musia ostať zamknuté!

Douglas a Wendy vyzerajú napohľad ako bežný manželský pár. Wendy je chorá a zostáva po celý deň vo svojej izbe. Millie prichádza do tejto rodiny, aby upratovala a varila, nikdy sa s Wendy nestretla a začína si uvedomovať, že tu čosi nesedí…

Šmykla som sa na krvi.

Chvíľu sedím na zemi a skúmam svoje telo. Nič ma nebolí. Ešte som celá. To znamená, že tá krv nie je moja.

Už nie som sama.

Srdce mi klesá až do žalúdka. Môj odhad bol neuveriteľne zlý. Podcenila som mimoriadne nebezpečnú osobu.

A teraz za to zaplatím tú najvyššiu cenu.

Po vynikajúco napísanej, dynamickej, napínavej a premyslenej Pomocníčke je tu druhá kniha série, ktorú však môžete bez problémov čítať samostatne. Tajomstvo pomocníčky je opäť skvele vystavaný príbeh.

Je ťažké nájsť zamestnávateľa, ktorý by sa príliš nevypytoval na moju minulosť. A tak ďakujem šťastene, že mi nejakým zázrakom Garrickovci dali prácu: upratovanie ich úžasného podkrovného bytu s výhľadom na celé mesto a prípravu luxusných jedál v ich nablýskanej kuchyni. Môžem tu chvíľu potichu pracovať, kým nezískam to, čo chcem.

Je to takmer dokonalé. Stále som sa však nezoznámila s pani Garrickovou a ani som nevidela vnútro hosťovskej izby. Som si istá, že z tej izby počujem plač. Pri praní jej bielej nočnej košele vidím okolo goliera škvrny od krvi. A jedného dňa to už nevydržím a zaklopem na dvere. Pomaly sa otvoria a to, čo uvidím vnútri, všetko zmení…

Vtedy si niečo sľúbim. Koniec koncov, už som to raz urobila. Dokážem ochrániť pani Garrickovú a zároveň udržať vlastné tajomstvá bezpečne ukryté.

Douglas Garrick urobil niečo zlé. Bude za to pykať. Ide len o to, ako ďaleko som ochotná zájsť…

Foto: Bux.sk

Tajomstvo pomocníčky je napínavé a šokujúce pokračovanie medzinárodného fenoménu a bestselleru New York Times, USA Today a Wall Street Journal. Je to ten typ knihy, ktorú nebudete vedieť odložiť, budete si pridávať ešte jednu kapitolu a ešte jednu… a budete čítať až do hlbokej noci.

Skvelý psychologický triler, ktorý s chuťou zhltnete a budete chcieť ešte viac. Freida McFadden je kráľovnou šokujúcich a nečakaných zvratov, vie ich majstrovsky nakombinovať a naservírovať čitateľom, chvíľami sa s vami pohráva, aby vás vzápätí nejakou scénou doslova ovalila po hlave.

