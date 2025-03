Ak by voľby vyhrala opozícia, problémy s vládnutím sa môžu zopakovať. Tvrdí šéf agentúry Ako Hřích

Ak by voľby vyhrala opozícia, tak by sa mohli problémy s vládnutím zopakovať. Uviedol to šéf agentúry Ako Václav Hřích pre Plus jeden deň v relácii Karty na stôl. Opozícia by chcela predčasné voľby, no podľa Hřícha by sa mohli problémy s vládnutím zopakovať, pretože podľa prieskumu by opozícia vo voľbách získala 78 mandátov. Šéf agentúry Ako podotkol, že súčasná koalícia začínala so 79 mandátmi, no prax ukázala, že ani to nestačí.

S Matovičom nikto nechce spolupracovať

„Aby to nebol rizikový podnik, ideálne je mať vyše 80 poslancov,“ dodal Hřích. Ak ide o opozíciu a jej šancu na vládnutie, upozornil v tejto súvislosti na hnutie Slovensko a jeho lídra Igora Matoviča, s ktorým nikto nechce spolupracovať.

Ako vysvetlil, už teraz je vidieť eskalujúce osočovanie medzi Matovičom a ostatnými predstaviteľmi opozície, najmä Progresívnym Slovenskom. Podľa Hřícha sa opozícia pohádala ešte v predstihu. Uviedol to v súvislosti s vyhlásením Matoviča, že jeho hnutie nebude podporovať aktivity iných opozičných strán.

Aktuálna situácia v koalícii

Hřích v relácii Karty na stôl zhodnotil aj aktuálnu situáciu v koalícii. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) síce oznámil, že koalícia je jednotná a získala potrebnú väčšinu a dôjde k prerozdeleniu ministerstiev, no viac informácií verejnosť nateraz nemá. Hřích zhodnotil, že to časť voličov uspokojilo.

„Politické strany sa nijako hlasno neosočujú, cez médiá spoločne nekomunikujú a to voličom stačí,“ dodal Hřích s tým, že to vníma ako komunikačné ukončenie sporov.

Marcová schôdza bude skúškou

Až do marcovej schôdze parlamentu bude podľa neho pokoj, no marcová schôdza bude podľa neho skutočnou skúškou koalície. Hřích teda nepredpokladá, že sa do najbližšej parlamentnej schôdze verejnosť dozvie niečo podstatné. Voličom to podľa neho môže stačiť.

„Videli sme to už minulé volebné obdobie, že aj voličom súčasných opozičných strán prekáža najmä konflikt. Keď je veľmi dlhý a hlasný a predmetom všetkých správ sú hádky politikov, to prekáža voličom všetkých strán,“ uzavrel Hřích.