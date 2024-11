Ak budú politici riešiť pseudoproblémy, dôvera vo verejné inštitúcie bude naďalej klesať, vyhlásil Pellegrini

Ak budú politici riešiť pseudoproblémy, dôvera vo verejné inštitúcie bude naďalej klesať. Uviedol to prezident Peter Pellegrini po návšteve Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v Paríži. Čerstvý prieskum OECD totiž hovorí o tom, že na Slovensku majú občania veľmi nízku dôveru vo verejné inštitúcie.

Ako prezident priblížil, OECD ponúka odporúčania, ako viac zapájať voličov do rozhodovania. „Hľadá sa aj vďaka prieskumom nástroj, ako to zlepšiť. Ukazuje sa, že sa musíme vrátiť k podstate politiky, a to k ľuďom. Aby mali občania pocit, že sú vypočutí, a že to, čo sa rieši, je reálne riešenie ich problémov,“ uviedol prezident a dodal, že v opačnom prípade, ak budú politici, mestá, obce a vlády riešiť pseudoproblémy, tak dôvera vo verejné inštitúcie a vládu bude naďalej klesať.

„Človek bude mať pocit, že vláda a politici sa nestarajú o ich reálne problémy, čo sa potom prejavuje frustráciou a nízkou dôverou vo verejné inštitúcie,“ doplnil prezident.

„Preto som na pôde OECD, aby sme si do slovenskej politiky naliali čisté víno. Aby sme si povedali, že toto sú reálne problémy krajín OECD a Slovenska a poďme s tým niečo robiť,“ vyhlásil Pellegrini, ktorý súčasne vyslal signál pre domácu politiku.

„Vráťme sa k realite, rozhodujme na základe dát, konkrétnych údajov a nie na základe emócií. Neprispôsobujme sa náladám v spoločnosti, lebo tie nie vždy musia ísť tým správnym smerom,“ zdôraznil Pellegrini s tým, že je potrebné sa snažiť opatreniami, ktoré odporúča aj OECD, túto dôveru postupne zvyšovať.