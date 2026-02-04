Agenti ICE agenti nebudú mať počas hier v Taliansku operatívne úlohy

Imigračný a colný úrad Spojených štátov (ICE), známy pre kontroverzné imigračné praktiky v USA, nebude mať žiadnu operačnú úlohu počas zimných olympijských hier v Taliansku. Uviedol to taliansky minister vnútra Matteo Piantedosi, podľa ktorého slov budú agenti z divízie Homeland Security Investigations (HSI) pôsobiť výhradne v rámci diplomatických misií USA a nemajú vykonávať žiadne výkonné ani policajné funkcie.
Hnev v Taliansku! Americkí agenti ICE majú počas ZOH 2026 pomáhať s bezpečnosťou
Táto informácia nasleduje po kritike a odporúčaniach, napríklad zo strany starostu Milána, ktorý vyjadril nesúhlas s prítomnosťou agentov ICE počas podujatia, ktoré sa uskutoční od 6. do 22. februára v oblasti Milána a Cortiny. Piantedosi zdôraznil, že obavy z ich prítomnosti sú neopodstatnené a podobným štandardom čelila aj bezpečnosť OH 2024 v Paríži.
Zimné olympijské hry v severnom Taliansku prilákajú svetových lídrov vrátane amerického viceprezidenta JD Vancea, ktorý sa zúčastní na piatkovom slávnostnom otvorení hier v Miláne. Talianske orgány rozbehli rozsiahlu bezpečnostnú operáciu s približne 6000 policajtmi a takmer 2000 vojakmi, ktorí sú rozmiestnení v šiestich lokalitách od Milána po Dolomity.
Biely dom po smrti muža pri zásahu ICE v Minneapolise vyjadruje ľútosť, vinu pripisuje demokratom
Medzi bezpečnostné jednotky patria odborníci na likvidáciu bômb, ostreľovači, protiteroristické jednotky a policajti na lyžiach. Obranné ministerstvo poskytuje aj 170 vozidiel, radary, drony a lietadlá na podporu bezpečnostných opatrení počas podujatia.
ICE je oddelenie ministerstva vnútornej bezpečnosti USA, ktoré sa zameriava na vyšetrovanie medzinárodných hrozieb, vrátane nelegálnej migrácie, pohybu tovaru a zbraní. Toto oddelenie je oddelené od kontroverznej imigračnej policajnej časti ICE, ktorá bola predmetom rozsiahlych protestov v USA.
Trumpova administratíva dala zatknúť známeho novinára, napätie po streľbe v Minneapolise eskaluje
Podľa ministerstva vnútra Talianska ICE nikdy nebude vykonávať operačné policajné aktivity na území krajiny, čím sa snaží upokojiť verejné obavy v súvislosti s ich účasťou na olympijských hrách.