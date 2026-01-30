Trumpova administratíva dala zatknúť známeho novinára, napätie po streľbe v Minneapolise eskaluje

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok oznámila, že nariadila zatknutie známeho novinára v súvislosti s reportovaním o protestoch proti imigračnej politike v Minneapolise. Prezident zároveň označil zdravotníka, ktorého zastrelili federálni agenti, za „agitátora“.
Zadržaným je bývalý moderátor CNN Don Lemon, ktorý v súčasnosti pôsobí ako nezávislý novinár. K zatknutiu došlo po vlne verejného pobúrenia nad zabitím zdravotníka Alexa Prettiho a spisovateľky Renée Goodovej počas zásahov federálnych úradov v meste.
Koordinovaný útok
Ministerka spravodlivosti Pam Bondiována sociálnej sieti X uviedla, že Lemon a niekoľko ďalších osôb bolo zatknutých „na jej pokyn“ na základe bližšie nešpecifikovaných federálnych obvinení. Podľa nej mali súvisieť s údajným „koordinovaným útokom“ na kostol Cities Church v meste St. Paul neďaleko Minneapolisu.
Lemon bol jedným z reportérov, ktorí informovali o proteste proti zásahom Imigračného a colného úradu (ICE) v tomto kostole, kde pôsobí jeden z predstaviteľov agentúry ako pastor. Jeho právnik uviedol, že novinár bol zadržaný v noci v Los Angeles a že jeho práca „sa nijako nelíšila od toho, čo robil vždy“.
Agitátor a povstalec
Trump sa medzitým na svojej sociálnej sieti Truth Social vyjadril k smrti 37-ročného zdravotníka Prettiho, ktorého federálni agenti zastrelili. Označil ho za „agitátora a možno aj povstalca“ a tvrdil, že zverejnené video ukazuje, ako kričal a pľul na príslušníka ICE.
Na internete sa tento týždeň objavili zábery údajne zachytávajúce Prettiho pri potýčke s federálnymi agentmi 11 dní pred jeho smrťou. Agentúra AFP však pravosť videa nedokázala bezprostredne overiť. Na zázname je muž, ktorý má byť Pretti, ako kopne do vozidla agentov a poškodí zadné svetlo, po čom ho príslušníci zložia na zem.