Prvá oficiálna reakcia Talibanu: Afganistan nemá nič spoločné so streľbou na gardistov vo Washingtone

Podľa amerických úradov je podozrivým strelcom Rahmánulláh Lakanvál (29), ktorý v utorok vyhlásil, že je v súvislosti so streľbou z 26. novembra nevinný.
National Guard Shooting
Vládnuce islamistické hnutie Taliban v stredu vyhlásilo, že Afganistan nemá nič spoločné s nedávnou streľbou na dvoch príslušníkov americkej Národnej gardy vo Washingtone, ktorá si vyžiadala jednu obeť.

„Osoba, ktorá tento čin spáchala, bola vycvičená samotnými Američanmi,“ uviedol minister zahraničných vecí Amir Chán Muttakí vo videu zverejnenom jeho úradom. Išlo o prvú oficiálnu reakciu Talibanu na incident. „Táto udalosť sa netýka afganskej vlády ani afganského ľudu,“ dodal.

Podľa amerických úradov je podozrivým strelcom Rahmánulláh Lakanvál (29), ktorý v utorok vyhlásil, že je v súvislosti so streľbou z 26. novembra nevinný.

Lakanvál bol súčasťou jednotky podporovanej americkou tajnou službou CIA, ktorá v Afganistane bojovala proti Talibanu. Do Spojených štátov sa dostal v rámci programu americkej administratívy po stiahnutí vojsk v roku 2021.

„Vyškolili tohto muža, zamestnali ho a opustil Afganistan nelegálnym spôsobom, ktorý nezodpovedal medzinárodným normám,“ dodal Muttakí.

