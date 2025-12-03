Prvá oficiálna reakcia Talibanu: Afganistan nemá nič spoločné so streľbou na gardistov vo Washingtone

Vládnuce islamistické hnutie Taliban v stredu vyhlásilo, že Afganistan nemá nič spoločné s nedávnou streľbou na dvoch príslušníkov americkej Národnej gardy vo Washingtone, ktorá si vyžiadala jednu obeť.
Afgánec podozrivý zo streľby na členov Národnej gardy spolupracoval v minulosti so CIA
„Osoba, ktorá tento čin spáchala, bola vycvičená samotnými Američanmi,“ uviedol minister zahraničných vecí Amir Chán Muttakí vo videu zverejnenom jeho úradom. Išlo o prvú oficiálnu reakciu Talibanu na incident. „Táto udalosť sa netýka afganskej vlády ani afganského ľudu,“ dodal.
Podľa amerických úradov je podozrivým strelcom Rahmánulláh Lakanvál (29), ktorý v utorok vyhlásil, že je v súvislosti so streľbou z 26. novembra nevinný.
Lakanvál bol súčasťou jednotky podporovanej americkou tajnou službou CIA, ktorá v Afganistane bojovala proti Talibanu. Do Spojených štátov sa dostal v rámci programu americkej administratívy po stiahnutí vojsk v roku 2021.
„Vyškolili tohto muža, zamestnali ho a opustil Afganistan nelegálnym spôsobom, ktorý nezodpovedal medzinárodným normám,“ dodal Muttakí.