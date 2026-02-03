Kubánsky turizmus sa vlani prudko prepadol. Návštevníkov odrádza nedostatok základných tovarov aj masívne výpadky prúdu

Kubánsky turistický sektor sa v roku 2025 prudko prepadol najmä pre nedostupnosť základných tovarov a služieb a masívne, časté a dlhotrvajúce výpadky dodávok elektrickej energie.
Podľa národného štatistického úradu ONEI navštívilo Kubu minulý rok približne 1,8 milióna turistov, čo je pokles o 17,8 percenta oproti roku 2024. Havanská vláda, ktorá je závislá od príjmov z cestovného ruchu, pritom počítala sa návštevnosťou okolo 2,6 milióna turistov.
Katastrofálny rok
Pokles sa prejavil vo všetkých hlavných kategóriách. Príchody Kubáncov žijúcich v zahraničí – prevažne v USA – klesli o 22,6 percenta. Návštevnosť z Nemecka sa prepadla o 50,5 percenta, z Ruska o 29 percent a z Kanady o 12,4 percenta.
Kube chýba takmer polovica elektriny, ktorú potrebuje. Situáciu môže zhoršiť aj Madurove zatknutie
„Minulý rok bol pre medzinárodný turizmus na Kube katastrofálny,“ napísal ekonóm Pedro Monreal na platforme X. „A vedeli sme, že to tak bude.“
Kritický nedostatok všetkého
Kuba prežíva najhoršiu hospodársku krízu za desaťročia, sprevádzanú výpadkami elektriny až na 20 hodín denne a kritickým nedostatkom paliva, liekov a potravín. Situácia sa ešte zhoršila po 3. januári, keď USA zosadilivenezuelského prezidentaNicolása Madura, ktorého režim bol najbližším spojencom Havany a kľúčovým dodávateľom ropy.
Viaceré krajiny od začiatku roka sprísnili cestovné odporúčania pre Kubu. Kým väčšina varuje pred problémami s palivom, elektrinou a základnými službami, Argentína odporučila svojim občanom, aby sa ostrovu úplne vyhli.