Sťažnosti neuspeli, proces môže začať. Kauza Očistec mieri pred Špecializovaný trestný súd

Sme zároveň pripomenulo, že kauza Očistec sa týka 11 obžalovaných.
Špecializovaný trestný súd môže začať prejednávať obžalobu v kauze Očistec. Ako totiž informoval denník Sme, Najvyšší súd SR ešte v decembri 2025 potvrdil skoršie rozhodnutie ŠTS, ktorého senát pod vedením Petra Pulmana obžalobu prijal.

„Advokát Marek Para v pondelok informoval, že súd sťažnosti obvinených zamietol. Znamená to, že špecializovanému súdu už nič nebráni v tom, aby stanovil termíny hlavného pojednávania,“ napísal denník. Doplnil, že rozhodovať vo veci bude senát, v ktorom okrem Pulmana sedia aj sudcovia Rastislav Stieranka a sudkyňa Beáta Medveďová.

Sme zároveň pripomenulo, že kauza Očistec sa týka 11 obžalovaných. Medzi nimi sú nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, súčasný podpredseda parlamentu a bývalý šéf polície Tibor Gašpar, bývalý riaditeľ Národnej kriminálnej agentúryPeter Hraško alebo bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.

