Adam Ďurica prináša nový dych legendárnej skladbe Čardáš dvoch sŕdc – zaznie vo filme o Karolovi Duchoňovi

Spevák a skladateľ Adam Ďurica prichádza s jedinečnou hudobnou poctou: jeho nová verzia slávnej skladby Čardáš dvoch sŕdc zaznie v pripravovanom filme Duchoň, ktorý bude mať premiéru 31. júla 2025. Film ponúkne pohľad na život a kariéru Karola Duchoňa, jednej z najväčších osobností slovenskej populárnej hudby. Nové hudobné spracovanie piesne symbolizuje most medzi minulosťou a súčasnosťou.

„Dostalo sa mi pocty siahnuť ako producent na diamant slovenskej pop music. Bola to veľká výzva – zachovať silu odkazu a zároveň vytvoriť niečo, čo osloví aj novú generáciu. Verím, že spolu s producentom Martinom Ledvinom sa nám to podarilo. Čardáš dvoch sŕdc v novom šate je plný emócie, tanca a rešpektu k originálu,“ hovorí Adam Ďurica.

Remake je výsledkom spolupráce so skúseným filmovým tímom okolo producenta Rasťa Šestáka, ktorý vysvetľuje rozhodnutie osloviť práve Ďuricu. „Rozhodnutie bolo jednoduché – máme radi jeho hudbu a rozumieme si aj ľudsky, aj profesijne. Chceli sme preniesť energiu pôvodnej piesne do moderného zvuku. Adam dokázal prepojiť spomienky a súčasnosť tak, ako to chceme ukázať aj vo filme – že silné príbehy a výnimočná hudba sú tu pre všetkých.“

Nová verzia skladby dostala aj vizuálnu podobu. Videoklip sa nakrúcal v legendárnom kine 1. mája vo Vrútkach pod režijným vedením Laca Rychtarika. O jedinečnú atmosféru sa postaral aj originálny detail – Adam Ďurica vo videu vystupuje v replike obleku Karola Duchoňa, ktorý sa objaví aj vo filme: „Ako sa hovorí – šaty robia človeka. A musím povedať, že som sa v tom obleku cítil výnimočne. Verím, že aj vďaka nemu má videoklip atmosféru, ktorá umocňuje emóciu piesne,“ dopĺňa Adam.

Na novú produkciu skladby pozitívne reagoval aj hudobný odborník a autor textu Ľuboš Zeman: „Je to nová zvuková podoba melodického evergreenu s iným nástrojovým obsadením a vokálnym prejavom, ktorá dobre ladí s filmovým spracovaním príbehu Karola Duchoňa. Teší ma, že táto temperamentná pesnička z pera vynikajúceho hudobného skladateľa Petra Hanzelyho osloví ďalšiu mladú generáciu poslucháčov. Prajem jej úspech.“

Pieseň Čardáš dvoch sŕdc v podaní Adama Ďuricu nie je len poctou jednému z najväčších spevákov našej hudobnej histórie – je aj pripomienkou, že nadčasová hudba má moc spájať generácie.

Videoklip si môžete pozrieť na YouTube, skladba je dostupná na všetkých streamovacích platformách a bude súčasťou oficiálneho soundtracku k filmu Duchoň, ktorý vstupuje do kín 31. júla 2025 v distribúcii Continental Film.

Adam Ďurica – Čardáš dvoch sŕdc

https://adamdurica.lnk.to/cardasdvochsrdc

Hudba: Peter Hanzely

Text: Ľuboš Zeman

Hud. produkcia: Adam Ďurica, Martin Ledvina

Spev: Adam Ďurica

Vokály: Stiliana Dimitrova

Bicie: Roman Vícha

Gitara: Adam Ďurica, Martin Ledvina

Programming, piano, cimbal, synth: Martin Ledvina

Gitary, basgitara: Adam Ďurica

2025 WildRiverMUSIC

