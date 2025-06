Ach, ten Neymar. Rozhodca ho vylúčil, mohlo ísť o jeho neslávnu rozlúčku so Santosom - VIDEO, FOTO

Koncom januára prišiel Neymar ako voľný hráč do FC Santos – teda klubu, ktorý ho priviedol a dostal do veľkého futbalu.

Začal ako z veľkej knihy a nechal fanúšikov zaspomínať na staré veľkolepé časy. No následne ho stoplo ďalšie zranenie.

Počas kariéry ich mal až nadmerne veľa, čo mu možno zabránilo aj k zisku Zlatej lopty pre najlepšieho futbalistu planéty.

Zo začiatku odohral sedem stretnutí v rade, potom štyri vynechal a v ďalších dvoch sa opäť predstavil.

Od 20. apríla však tímu chýbal pre zranenie stehenného svalu. Koncom mája sa však zotavil a vrátil do zostavy Santosu.

V ostatnom zápase proti Botafogu na seba opäť ukázal. No nie v pozitívnom slova zmysle.

V nadstavenom čase prvého polčasu dostal žltú kartu za podkopnutie. V 76. minúte za bezgólového stavu sa dostal do obrovskej šance, z ktorej aj skóroval.

Lenže bolo to Božou rukou, ako tak pred takmer 40 rokmi učinil už zosnulý Diego Maradona.

Rozhodcovi to neušlo a hviezdnemu 33-ročného rodákovi zo São Paula ukázal druhú žltú kartu. Následne sa mu pred očami začervenalo.

