Odchádzajúci Ancelotti zaželal svojmu nástupcovi v Reale Madrid veľa šťastia

Tréner futbalistov španielskeho klubu Real Madrid Carlo Ancelotti v piatok zaželal svojmu pravdepodobnému nástupcovi Xabimu Alonsovi „všetko šťastie sveta“. Učinil na tlačovej konferencii pred sobotňajším duelom záverečného 38. kola La Ligy 2024/2025, ktorý bude Ancelottiho posledný v pozícii kouča „bieleho baletu“.

„Nechcem dávať rady. Každý má svoju predstavu o futbale. Xabi je prvý, kto prichádza po mne. Prajem mu všetko šťastie sveta, pretože má predpoklady viesť tento klub a tento tím. Nech si to užije,“ povedal 65-ročný Ancelotti, ktorý tak nepriamo potvrdil správy, že jeho nástupcom bude spomenutý Xabi Alonso.

Možno bude plakať

Niekdajší španielsky reprezentant a bývalý hráč Realu Madrid Xabi Alonso má za sebou úspešné obdobie v nemeckom Bayeri Leverkusen. V minulej sezóne získal s tímom „farmaceutov“ historický titul v I. bundeslige a vyhral tiež Nemecký pohár. Real by mal prevziať pred začiatkom majstrovstiev sveta klubov, hoci madridský klub to zatiaľ oficiálne neoznámil.

Ancelotti viedol Real Madrid počas dvoch trénerských období dovedna šesť sezón. Získal s mužstvom 15 trofejí, vrátane troch triumfov v Lige majstrov, dvoch titulov v La Lige a dvoch víťazstiev v Copa del Rey. „Sobota bude veľmi emotívny deň. Mám to v génoch, rýchlo sa dojímam, takže zajtra to bude veľmi emotívne. Nemám problém, ak nakoniec budem plakať, nebudem to skrývať. Bude to krásny deň,“ priznal taliansky stratég.

Spolu s Ancelottim sa v sobotu na Štadióne Santiaga Bernabéua rozlúči aj chorvátsky stredopoliar Luka Modrič, ktorý po MS klubov opustí Real Madrid. „Zdieľam to s Lukom. Bol pre nás fantastickou pomocou, je to legenda a lúčiť sa spolu s ním je pre mňa pekné,“ dodal Ancelotti, ktorého ďalšou trénerskou zastávkou bude reprezentačný tím Brazílie.