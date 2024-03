90´s Super Fest 2024: Whigfield a nezabudnuteľná atmosféra 90tok!

Hviezda eurodance štýlu – Sannie Charlotte Carlson – sa stala prvou ženskou umelkyňou, ktorá atakovala popredné priečky hitparád vo Veľkej Británii so svojim debutovým singlom. Nehovoríme o nikom inom, ako o tanečnej bohyni, modelke, speváčke, hudobnej skladateľke a dánskej hviezde známej pod umeleckým menom Whigfield. Tá rozžiari svojou skvelou energiou a jej najväčším hitom „Saturday Night,“ celý nitriansky amfiteáter už 25. mája v rámci 90´s Super Fest 2024!

Foto: Super Media s.r.o.

Hviezda Sannie Charlotte Carlson alias Whigfield je dôkazom toho, že keď sa človek snaží, sny sa mu skutočne splnia. Jej kariéra sa spočiatku črtala skôr v módnom svete, keďže vyštudovala dizajn v Kodani a odišla do Bologne, kde pracovala ako modelka. Všetko sa zmenilo, keď sa pri jej večernej brigáde, kde pracovala pre rôzne kluby, spoznala s DJ Davidom Rivom, ktorý ju presvedčil, aby s ním spolupracovala. Potom navštívila talianskeho producenta Larryho Pignagnoliho v jeho štúdiu a tam to všetko odštartovalo. Najal ju na skladbu „Saturday Night“ a vybrali spolu umelecké meno Whigfield. Skladba v Európe doslova valcovala hitparády a tešila sa nevídanému úspechu. V Španielsku bol singel na prvom mieste neuveriteľných 11 týždňov. Mimo Európy dosiahol vrchol na tretej priečke v Zimbabwe, na 19. v americkom rebríčku Billboard Hot Dance Club Play a na 78. mieste v Austráli.

Skladba dosiahla v roku 2022 neskutočných 100 miliónov pozretí na YouTube. Kritici ju označili za neodolateľnú, chytľavú a nákazlivú. Redaktor Billboardu, Mark Dezzani, ju dokonca vyhlásil za „tínedžerskú hymnu.“ K piesni sa viaže aj choreografia. Ohľadom jej pôvodu existujú rôzne špekulácie, ale jedna z najpravdepodobnejších je, že vznikla v dovolenkovom rezorte. Ľudia tam mali cvičiť na rytmus piesne Saturday Night, a tak sa veľmi rýchlo uchytila po ich návrate v rámci Spojeného Kráľovstva. Tanec sme mohli vidieť aj v obľúbenom a úspešnom britskom sitkome- Derry Girls ( Dievčatá z Derry)

Tak čo, prídete si s nami aj vy zatancovať 25. mája do nitrianskeho amfiteátru pod holým nebom spolu s ďalšími legendami 90tok? Okrem tohto presláveného hitu sa v podaní Whigfield môžete tešiť aj na mnoho ďalších napríklad: Another Day, Sexy Eyes, Think of You…

LÍSTKY TU V PREDAJI

Foto: Super Media s.r.o.

Informačný servis