90´s Super Fest 2024: Vzrušujúci návrat do slávnej éry s Masterboy

Nezabudnuteľné módne výstrelky, farebné líčenie, nové hudobné smery, kultové filmy. Uhádli ste! Ide o obdobie 90. rokov, ktoré bolo legendárnym desaťročím. Už tretí rok v rade sme sa so spoločnosťou Super Media rozhodli priniesť vám túto nezabudnuteľnú atmosféru pod holým nebom. Príďte si ju užiť už 25. mája v Nitre na najväčšom 90tkovom festivale na Slovensku– 90´s Super Fest 2024.

Týmto vám predstavujeme prvú kapelu festivalu, a tou je nikto iný ako legenda hudobného štýlu eurodance- Masterboy!

MASTERBOY

Sedíte v klube, hudba hrá, drinky sa pijú. S priateľmi začnete rozmýšľať nad tým, ako by ste zmenili svet. Znenazdajky príde myšlienka „Poďme si založiť kapelu!“ Priznajme si, u mnohých tento nápad skončil po rannom prebudení so suchom v ústach.

Našťastie, nasledujúce ráno nezmenilo názor Enrica Zablera a Dja Tommyho Shleha. Tí totiž v londýnskom klube riešili to isté, a založili takto populárnu skupinu Masterboy. Písal sa rok 1990, keď v januári odštartovali svoju cestu za slávou. Začínali v malom- nahrali skladbu Dance To The Beat, ktorá sa mala hrávať exkluzívne v klube The Kinki. Ale skladba svojou popularitou prekonala aj ich vlastné očakávania a prerazila v rebríčku nemeckej hitparády, kde sa dokázala na popredných priečkach udržať neuveriteľných 16 týždňov. Ich úspech rástol spolu s popularitou eurodance. V roku 1992 sa do projektu zapojila speváčka Trixi Delgado. Ich najväčší triumf dosiahli v roku 1993 s piesňou Everybody Needs Somebody. Medzi ďalšie populárne tituly patrili Feel The Heat Of The Night, I Got To Give It Up (oba z roku 1994) a Generation Of Love (1995). Skupina Masterboy sa tešila popularite nielen v rámci Európy, ale aj Južnej Ameriky. Napríklad v takej Brazílii ich hrávali v rádiách pre ich obľúbenosť aj dvadsaťkrát denne.

V roku 2000 skupina vydala kompiláciu Best of Masterboy, ktorá sa umiestnila na 54. mieste nemeckého rebríčka albumov. O tri roky neskôr prestali pracovať na novej hudbe, čo veľmi sklamalo fanúšikov po celom svete. Ich skladby však neprestali utíchať v kluboch. Napríklad skladbu Feel the Heat Of The Night dodnes často remixujú DJi naprieč svetom.

Veľkolepý návrat na scénu nastal v minulom desaťročí a my sa tešíme, že ich budeme môcť vidieť aj na Slovensku! Návrat do 90tok spolu zažijeme už 25.mája na vlastnej koži a nasajeme nekonečnú energiu Trixi Delgado a charizmu kapely naživo na jedinečnej open-air párty 90´s Super Fest v Nitrianskom amfiteátri. Okrem legendy eurodance štýlu Masterboy máme pripravené aj ďalšie esá v rukáve!

