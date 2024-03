5 tipov na knihy o ochrane prírody, ktoré sa oplatí prečítať

Marec je už tradične ideálnym časom na ponorenie sa do sveta literatúry. Máte aj vy chuť začítať sa do dobrej knihy? Využite príchod jari a prebúdzanie sa prírody na rozšírenie si obzorov o životnom prostredí cez pútavé príbehy uznávaných autorov.

Ak nie ste fanúšikmi literatúry faktu, no zaujímate sa o životné prostredie, potom vás určite bude baviť beletria s environmentálnou tematikou. Aj z románov sa môžete dozvedieť množstvo nových informácií, ktoré vám pomôžu lepšie porozumieť stavu našej planéty a dôsledkom ľudskej činnosti na životné prostredie. Pri tejto príležitosti zozbierala OZV ENVI – PAK na svojich sociálnych sieťach viaceré čitateľské tipy a vytvorila vlastný rebríček kníh s tematikou ochrany klímy a životného prostredia.

„Čítanie o environmentálnych témach zvyšuje našu empatiu voči planéte a motivuje nás k osobnej zodpovednosti. Núti nás uvažovať o tom, ako môžeme prispieť k ochrane prírody a udržateľnému životnému štýlu. Tento druh beletrie nám tiež môže slúžiť ako zdroj inšpirácie, aby sme sa stali aktívnejšími v aplikovaní nových zistení do nášho každodenného života, alebo zapojení sa do rôznych ekologických iniciatív,” vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI – PAK.

OZV ENVI – PAK ponúka hneď niekoľko tipov na kvalitné tituly, v ktorých sa autori dotýkajú tém klimatickej zmeny, ochrany prírody alebo zmeny biodiverzity.

Príbeh včiel (Maja Lunde)

Debutové dielo uznávanej nórskej autorky upozorňuje na klesajúcu populáciu včiel a ich dôležitosť pre planétu. Strhujúci román, ktorý je kombináciou futuristickej dystópie a historickej fikcie, prepája tri postavy z minulosti, súčasnosti a budúcnosti. Dojímavý aj poučný príbeh skúma zložitý vzťah medzi ľuďmi a včelami a zdôrazňuje význam aj tých najmenších tvorov pre životné prostredie. Fiktívny príbeh je doplnený reálnymi udalosťami a faktami. Autorka pri písaní knihy spolupracovala s rôznymi odborníkmi a vedcami, ktorí sa zaoberajú touto problematikou. V rámci svojej klimatickej tetralógie napísala Maja Lunde aj ďalšie pozoruhodné tituly ako Modrá, Kôň Przewalského a Sen o strome.

V korunách stromov (Richard Powers)

Oceňovaný americký spisovateľ skúma vo svojom úspešnom románe z roku 2018 zložitý vzťah ľudí a stromov, ktoré majú silu formovať naše životy a budúcnosť. V knihe sa stretávame s deviatimi postavami, ktoré sú od detstva ovplyvnené stromami, a každú z nich trápia environmentálne obavy. Ich osudy sa začnú prelínať v ich spoločnom proteste proti výrubom. Powers sa vo svojom diele, ktoré vyhralo Pulitzerovu cenu za fikciu, ponára do tém ekologického aktivizmu, ničenia lesov a hlbokej krásy a odolnosti prírody.

Muž, ktorý sadil stromy (Jean Giono)

Inšpiratívny a nadčasový príbeh francúzskeho spisovateľa Jeana Giona z roku 1953 prináša dôležitý odkaz, že na zmenu nepotrebujete diplom ani získať na svoju stranu množstvo ľudí – prispieť k záchrane planéty môže každý jednotlivec. Hlavným hrdinom je pastier, ktorý dennodenným sadením stromov v priebehu desaťročí zmenil pustú krajinu na prosperujúci les. Prostredníctvom jeho silného odhodlania a oddanosti prírode autor zdôrazňuje dôležitosť ochrany životného prostredia a potenciál pozitívnej zmeny, keď ľudia konajú vytrvalo a s láskou k planéte.

Mengeleho Zoo (Gert Nygårdshaug)

Uznávaného nórskeho spisovateľa inšpirovali k napísaniu jeho oceňovaného ekothrilleru vlastné skúsenosti z pobytu v Brazílii a Venezuele, kde sa stal svedkom ničenia prírody Amazónie. Hlavným hrdinom je Mino, ktorý žije so svojou rodinou v dažďovom pralese. Kapitalizmus si ich však našiel aj tam – dochádza k zničeniu lesov i pôvodného obyvateľstva. Mino cíti silnú nenávisť a túžbu po pomste a nasmeruje teror proti bezohľadným imperialistom, ktorí devastujú životné prostredie. Hoci toto napínavé a znepokojujúce dielo pôvodne vyšlo v roku 1989, dodnes nestratilo nič zo svojej aktuálnosti a naliehavosti.

Sucho (Jarrod Shusterman a Neal Shusterman)

Román Jarroda a Neala Shustermanových z roku 2018 upozorňuje na realitu klimatickej krízy a nedostatok vody, ktorému už môžu čoskoro čeliť viaceré krajiny, ako Juhoafrická republika, Bangladéš či Bolívia. Dej je zasadený do južnej Kalifornie, kde pretrvávajúce sucho zmenilo život obyvateľov na nekonečný zoznam zákazov: nemôžu zalievať záhrady alebo byť dlho v sprche. Zrazu sa však voda úplne minie. Mesto sa zmení na vojnovú zónu plnú zúfalstva a násilia. Hrdinovia knihy sú nútení pátrať po vode a robiť ťažké rozhodnutia, aby prežili. Kniha inšpiruje k zamysleniu, koľko vody denne zbytočne vyplytváme a že jej nemáme nekonečné zásoby.

„Teší nás, že sa ľudia zaujímajú o témy ochrany prírody, a že hľadajú takéto príbehy aj v literatúre. Veríme, že tieto tipy budú inšpirovať aj ostatných, a to nielen k čítaniu, ale aj k tomu, aby začali uvažovať o vlastnom vplyve na životné prostredie a o možnostiach, ako ho chrániť,“ hovorí Katarína Kretter a zároveň dodáva, čo urobiť s knihami, ktoré ľudia už prečítajú, alebo im jednoducho nesadnú: „Odporúčame knihy nevyhadzovať, je veľa možností, ako sa dá s nimi ďalej naložiť – napríklad sa dajú darovať alebo vymeniť, či už v knižných skupinách na sociálnych sieťach alebo na osobných podujatiach, tzv. book swapoch. Knižky sa tiež dajú posunúť do niektorej z knižných búdok na okolí alebo ponúknuť na predaj do knižných výkupov.“

