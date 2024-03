3 zaujímavosti o zberateľskej kartovej hre Disney Lorcana

Zberateľská kartová hra Disney Lorcana pobláznila celý svet. A konečne prichádza aj k nám. Doteraz si ju slovenskí fanúšikovia mohli kúpiť len online v zahraničných obchodoch. Čo stojí za popularitou tejto kartovej hry?

Disney Lorcana patrí medzi Trading Card Games – zberateľské kartové hry. Lorcana baví nielen deti, ale aj dospelých. Spája obľúbené Disney postavičky s kvalitnou strategickou hrou, ktorej pravidlá rozhodne nie sú náročné na pochopenie.

Prepracované kresby, obľúbené postavičky a príbeh, ktorý nikdy nezostarne

S kartami sa môžete hrať, môžete ich zbierať a vymieňať si ich s ostatnými, ale môžete na nich aj pekne zarobiť.

Najvzácnejšie karty, ktoré môžete získať v hre Disney Lorcana, sa nazývajú Enchanted Rare. Nemusíte si kupovať žiadne špeciálne drahé balíčky, aby ste ich získali. Musíte mať len trochu šťastia, pretože výrobca ich náhodne pribalil do bežných rozširujúcich balíčkov, ktoré si môžete kúpiť za 6 eur.

To so sebou prináša nutnú dávku vzrušenia zakaždým, keď si kúpite nový balíček kartičiek a s očakávaním postupne odhaľujete, aké typy kariet ste dostali.

Sociálne siete zaplavili videá, na ktorých populárni influenceri postupne odhaľujú pred kamerou jednotlivé karty v balíčku a s napätím v očiach čakajú, či sa na nich usmialo šťastie. Bude tam, alebo nebude?

Vzácne karty, ktoré majú naozaj veľkú hodnotu

Kartu Enchanted Rare spoznáte podľa prekrásnej originálnej kresby a holografickej viacfarebnej fólie, vďaka ktorej karta vyzerá ešte o stupeň lepšie. Okrem toho má v spodnej časti aj farebný symbol šesťuholníka – hneď viete, že držíte v ruke skutočnú raritu.

V auguste 2023 predal nemenovaný hráč v Amerike kartu s názvom Mickey Mouse Waywars Sorcerer za neuveriteľných 3 000 dolárov – čo je v prepočte približne 2750 eur. Podobných prípadov je však oveľa viac. Zberatelia sú ochotní za unikátnu kartu zaplatiť naozaj veľa.

Tretia séria Into the Inklands konečne v Slovenskej republike

Tretiu sériu Disney Lorcana s názvom Into the Inklands si už môžete kúpiť v špecializovaných predajniach. Prevezmete v nej postavu jedného z Illumineerov (čarodejníkov s čarovným perom). Neznáma magická sila vás vtiahla do sveta Lorcana, kde musíte pochytať vzácnu históriu a vrátiť ju do siene Lorcany. Na misii vás samozrejme čaká množstvo prekážok, ktoré musíte prekonať.

A ktoré Disney postavičky vám s touto úlohou pomôžu? Môžete sa tešiť na psíka Pluta, strýka Držgroša alebo Prasiatko z Medvedíka Pú.

