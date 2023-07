18. ročník Cinematiku otvorí exkluzívna slovenská premiéra krimi drámy Úsvit, ktorá sa stala diváckym hitom festivalu v Karlových Varoch

Otvárací ceremoniál Medzinárodného filmového festivalu Cinematik sa už tradične spája s exkluzívnymi slovenskými premiérami. Po vlaňajšej Obeti a predvlaňajšej Cenzorke – domácich filmoch, ktoré sa predstavili aj v programe prestížneho MFF Benátky, bude otváracím filmom 18. ročníka festivalu česko-slovenská koprodukčná dráma Úsvit. Svetovú premiéru mala začiatkom júla v Karlových Varoch, návštevníci Cinematiku ju ako prví na Slovensku uvidia 12. septembra.

Píše sa rok 1937 a do podtatranského priemyselného mesta Svit prichádza mladá lekárka Helena (Eliška Křenková) spolu s manželom, riaditeľom továrne (Miloslav König), ktorý tu má za úlohu postaviť podľa vzoru Zlína nové „baťovské“ mesto.

Veľké plány však naruší šokujúci nález mŕtveho novorodenca v areáli továrne. Helenu situácia zasiahne nie len ako lekárku a manželku továrnika, ale aj ako ženu – sama má už čoskoro na svet priviesť svojho prvého potomka. Všetci navôkol sa pokúšajú čo najskôr nešťastnú udalosť uzavrieť, ona jediná však chce vypátrať celú pravdu.

Úsvit (2023), česko-slovenskú detektívnu drámu zasadenú do medzivojnovej éry, režíroval Matěj Chlupáček, ktorý debutoval ešte v roku 2013 filmom Bez dotyku. V tom čase mal len 18 rokov, a tak si vyslúžil prívlastok „najmladší európsky režisér”. Na jeho aktuálnej novinke sa podieľal aj slovenský scenárista Miroslav Šifra, ktorý bol spoluscenáristom filmu Červený kapitán (2016), seriálu Zrádci a aktuálne je scenáristickým autorom pripravovaného titulu Jakuba Krónera Miki.

Matěj Chlupáček Úsvit opisuje ako „modernú dobovku“, teda príbeh, ktorý je síce zasadený do historického kontextu, no film naň nahliada súčasným pohľadom a pomocou moderného jazyka. Hovorí napríklad aj o genderových rozdieloch, no má tiež politický či vzťahový rozmer.

Film sa nakrúcal v dobovej vile v Lysej nad Labem, v autentických interiéroch starej zlínskej fabriky, ale aj vo fiktívnom mestečku z kulís v pomere 1:7, ktoré špeciálne pre potreby filmu vzniklo vo veľkej hale v Slanom. Vo filme si okrem Elišky Křenkovej a Miloslava Königa zahrali aj Milan Ondrík, Marián Mitaš, Ján Jackuliak, Martha Issová, Richard Langdon alebo Luboš Veselý.

Hudbu k Úsvitu skomponoval Simon Goff, držiteľ cien Grammy za seriál Černobyl a film Joker, ako koloristka sa na ňom podieľala Natasha Leonnet, ktorá stojí aj za farbami oscarového La La Landu, a strihačom bol Pavel Hrdlička, ocenený niekoľkými Českými levmi. Súčasťou uvedenia filmu na Cinematiku bude aj početná delegácia.

