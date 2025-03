Zvolen z desiateho miesta až do semifinále! Spišiakov dobehla karma za prvú polovicu série - VIDEO

Hokejová extraliga druhý rok po sebe pripravila fanúšikom nečakané nóvum. Víťaz základnej časti neprešiel cez štvrťfinále play-off. Vlani Poprad nestačil na Nitru 2:4 na zápasy a teraz Spišská Nová Ves rovnako „pohorela“ so Zvolenom. Posledný zápas vo Zvolene sa skončil domácim triumfom 3:0.

Poprad pred rokom vyradila z ôsmeho miesta postupujúca Nitra a Spišiakov teraz Zvolenčania, ktorým patrila po dlhodobej časti súťaže až desiata priečka. A to je nový extraligový rekord, ale aj dôkaz toho, že slovenská najvyššia súťaž je mimoriadne vyrovnaná. Zvolen v semifinále narazí na Košice a v druhej sérii sa Žilina stretne s Nitrou.

Maximálna spokojnosť

Trénerský lišiak Peter Mikula vyzrel na oveľa mladšieho trénera Spišiakov Vladimíra Záborského.

„Vyjadrujem maximálnu spokojnosť, že sa nám to podarilo. Dve tretiny prejavovala Spišská väčšiu iniciatívu na ľade. V prostrednej tretine Kantor zamuroval našu bránku. Tretiu tretinu sme začali aktívne a myslel som si, že by sa to mohlo skončiť pre nás dobre. Vedeli sme, že to bude o jednom góle, lebo kto ho dá, zavrie stredné pásmo a hotovo. Som rád, že sme to boli my,“ povedal tréner Zvolena Peter Mikula.

Vedia sa zomknúť

Autor víťazného gólu Andrej Kudrna rozprával, že to bol poriadny boj, po ktorom sa tešia Zvolenčania.

„Séria bola veľmi náročná, mali sme v nohách predkolo so Slovanom. Sami sebe sme si proti Spišiakom dokázali, ako sa vieme zomknúť po ťažkej základnej časti. Vynikajúci Kantor v bránke, v úvode série naše presilovky a potom tri výhry doma,“ vravel Kudrna aj pre denník Šport.

Najlepší výkon

Spišiaci sa lúčia paradoxne po najlepšom výkone v play-off. Vo Zvolene však v piatok hrali s domácim brankárom Pavlom Kantorom aj žŕdky. Po strelách hostí zazvonili trikrát vrátane trestného strieľania, ktoré v polovici tretej tretiny nepremenil Dante Hannoun.

„Náš najlepší výkon v celej sérii, ale nevedeli sme si poradiť s Kantorom. Nešlo to dnu v našich presilovkách, skákalo to tam. Asi karma za prvú polovicu tejto série. Žiaľ, taký hokej. Zvolen dokázal využiť jednu presilovku a to bol rozdiel,“ zhodnotil tréner hostí Vladimír Záborský.

V paralelne hranej sérii Košice rovnako využili šiesty zápas na postupovú definitívu a v Trenčíne zvíťazili 7:2. Hostia z východu Slovenska strelili päť gólov už v prvej tretine a potom sa zápas na vypredanom trenčianskom zimnom štadióne už len dohrával.

Nemôžu sa preceňovať

„Na začiatku série sme boli príliš sebavedomí, museli sme začať pracovať. Nemôžeme sa už preceňovať. Musíme zostať skromní, odmakať si to a pripraviť sa na Zvolen,“ uviedol tréner HC Košice Dan Ceman.

„Odohrali sme dobrý zápas, na začiatku sme dominovali. Tam sa rozhodlo. Za celú sériu klobúk dolu pred Trenčínom, aké hrali stretnutia. Bolo to náročné aj pre nás,“ zhodnotil kapitán Košíc Michal Chovan pre Šport.