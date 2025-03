Koniec sezóny visel na vlásku, ale Spišská Nová Ves ešte žije. Zvolen vedie už len 3:2 - VIDEO

Hokejisti Spišskej Novej Vsi odvrátili koniec sezóny, v ktorej sa už víťazstvom v základnej časti zapísali do historických štatistík extraligy. V piatom zápase štvrťfinálovej série play-off zdolali doma hráčov Zvolena 3:2 a stav série znížili na 2:3.

V paralelne hranej sérii sa v Košiciach zrodilo víťazstvo domáceho tímu nad Trenčínom 2:1. Aj su sa séria posunula do stavu 3:2, ale pre Košice.

Dve tretiny to na Spiši vyzeralo na koniec sezóny. Domáci síce zlepšili svoj herný prejav v porovnaní s dvoma zápasmi vo Zvolene, ale hostia aj po štvrtý raz v sérii viedli a to dokonca 2:0. Lenže v 39. min opäť raz zavelil do útoku spišskonovoveský kapitán.

Rapáč to nakopol

Branislav Rapáč tečoval nahodenie puku Adama Žiaka za chrbát Pavla Kantora a „gólom do šatne“ znížil na 1:2. Rapáč strelil už svoj 24. gól sezóny a druhý v sérii proti Zvolenu. A hoci inkasoval aj dva tresty do konca zápasu (minimálne jeden diskutabilný), mužstvu pomáha na ľade, ako sa dá.

„Bol to pre nás veľmi dôležitý gól. Nakopol nás do ďalšieho priebehu a dodal nám sebadôveru,“ skonštatoval útočník Spišskej Novej Vsi Róbert Džugan.

Džugan zavŕšil obrat

A bol to práve Džugan, kto v tretej tretine v 45. min dovŕšil pôsobivú otočku víťaza základnej časti. V presilovej hre mu Dante Hannoun ponúkol puk ako na podnose a hráč s reprezentačnou skúsenosťou nezaváhal. Ešte predtým na 2:2 vyrovnal obranca Samuel Barcík.

„Stačilo dať už len gól do prázdnej bránky. Konečne sme ukázali svoju hru. Som veľmi vďačný za víťazný gól aj zápas. Konečne v tom boli emócia, sebavedomie aj srdiečko,“ vravel Džugan.

Kde bude tlak?

Séria sa opäť presúva do Zvolena, kde bude v piatok od 18.00 h na programe zápas číslo 6. „Nemyslím si, že budeme po tomto zápase pod väčším tlakom. Ideme domov a stále môžeme rozhodnúť túto sériu ako prví,“ povedal tréner Zvolena Peter Mikula.

Góly Mareka Bartánusa a Tomáša Ziga v priebehu 129 sekúnd prvej tretiny mali udať tón zápasu z pohľadu Košičanov, ale domáci už ďalšie presné zásahy nepridali. Namiesto toho sa až do konca stretnutia triasli o výsledok, lebo Trenčín bol lepší a v strelách na bránku „oceliarov“ prevýšil.

Z veľké tlaku v druhej tretine však Dukla vyťažila iba gól Seana Joslinga, a tak sa séria sťahuje v piatok do Trenčína za stavu 3:2 pre Košice.