Zúfalé vyjadrenia Matoviča už nemôžu nikoho prekvapiť, podľa Ondráša sa snaží zakryť vlastnú neschopnosť

Zúfalé vyjadrenia lídra politickej strany, ktorá vo voľbách získala 25 percent a do troch rokov stratila dvakrát premiéra, ústavnú väčšinu v parlamente, dôveru v parlamente a neskôr najpotupnejšiu stratu vlády v histórii Slovenska, nemôžu už nikoho prekvapiť.

Ako ďalej v tlačovej správe informoval Martin Ondráš, poradca exministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuela Vlčana, politická strana sa snaží špiniť každého len preto, aby zakryli vlastnú neschopnosť. Dodal, že prezidentku Zuzanu Čaputovú osobne nepozná.

Infantilné rozhodnutia

„Dosiaľ sa mi nedostalo tej cti, aby som bol najvyššiemu ústavnému činiteľovi predstavený, nikdy som s hlavou štátu nekomunikoval. Kto tvrdí opak – klame. Prezidentku považujem za političku, ktorá na rozdiel od aktuálnych premiérov a lídrov strán napráva medzinárodnú hanbu, šíri dobré meno Slovenska a je etalónom rozvážnosti, vysokého morálneho nastavenia a som rád, že ju máme,“ tvrdí Ondráš. Doplnil, že žiadnu ponuku nedostal, preto líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič klame.

Ondráš zároveň uviedol, že s exministrom Vlčanom spoločne naprávali infantilné rozhodnutia ministrovho predchodcu. Rozhodnutia podľa Ondráša spôsobili Slovensku rozsiahle škody v desiatkach miliónov, za ktoré nesie plnú zodpovednosť Matovič, ktorý exministra Jána Mičovského do funkcie navrhol.

„Matovič zrejme trpí syndrómom krátkodobej pamäte, ale keďže už nie je ani premiérom a ani ministrom, má zrejme viac času a mohol by sa rozpamätať, ako to v skutočnosti bolo. V parlamentných voľbách 2020 som kandidoval za hnutie Progresívne Slovensko (PS) ako gestor pre pôdohospodárstvo a nikdy som to netajil. Vedel to aj Matovič,“ tvrdí Ondráš.

Nemali žiadne skúsenosti

Vysvetlil, že do rezortu pôdohospodárstva nastúpil v marci 2020 na priamu žiadosť jedného zo zakladajúcich členov OĽaNO, a to len preto, lebo s vedením rezortu podľa Ondráša nemali žiadne skúsenosti.

Ďalej tvrdí, že napísal všetky kľúčové dokumenty vrátane programového vyhlásenia vlády za časť pôdohospodárstvo. „Od Mičovského som odišiel aj preto, že ani po roku nedokázal pochopiť elementárne a triviálne pravidlá ako funguje štátna správa, rozpočtové pravidlá a Európska únia. Po vymenovaní ministra Vlčana som prijal jeho ponuku na post poradcu člena vlády a po vzniku štátnozamestnaneckého miesta v júli 2021 som požiadal predsedníctvo PS o pozastavenie môjho členstva,“ upresnil Ondráš. Dodal, že to vedel Matovič, dočasne poverený premiér Eduard Heger (Demokrati) a predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš.

Závažné odhalenie

Prezidentka Zuzana Čaputová dva týždne vedela o kauze dotácie pre ministra pôdohospodárstva Samuela Vlačana, ale nekonala. Na tlačovej konferencii to v nedeľu povedal šéf hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič. Dôvodom podľa neho môže byť to, že pravou rukou ministra bol Martin Ondraš z hnutia Progresívne Slovensko.

„Je to veľmi závažné odhalenie,“ povedal Matovič s tým, že v tejto súvislosti vyvstáva otázka, či má hlava štátu morálne právo nominovať úradnícku vládu. „Oni mali konať obidvaja okamžite,“ uviedol Matovič na margo prezidentky aj predsedu vlády Eduarda Hegera.

„Mali riešiť tú kauzu, a nie spoliehať sa na to, že možno sa to verejnosť nedozvie,“ vyhlásil líder OĽaNO s tým, že ak vyvodil zodpovednosť Eduard Heger, mala by tak urobiť aj prezidentka.