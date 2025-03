Zrejme najbizarnejší vlastný gól roka. Strelil si ho Slovák, pri ňom sa zranil a musel striedať - VIDEO

V rumunskej futbalovej lige došlo ku kurióznej situácii. V nej bol zapletený aj Slovák Filip Blažek, ktorý si strelil vlastný gól. A pri ňom sa aj zranil.

K bizarnému momentu došlo v 60. minúte. Nakopnutá lopta šla smerom na bránku tímu Unirea Slobozia, kde pôsobí aj rodák zo Skalice. Klub Otelul tak z nevinne vyzerajúcej akcie vyťažil najviac, ako sa len dalo.

Najrýchlejší bol Blažek, preloboval vlastného brankára, no lopta sa rýchlo blížila do vlastnej siete. Snažil sa ju preto vytesniť mimo troch žrdí, no neúspešne.

Rozhodol jediný zásah

Loptu netrafil, narazil bolestivo do tyčky a následne sa dlho zviechal na ihrisku. O tri minúty bol nútený striedať, keďže bol viditeľne otrasený a mal problém s pohybom.

Zo záberov bolo vidieť, ako zrejme kolenom alebo intímnymi partiami trafil ľavú žrď pri pokuse odkopnúť loptu rútiacu sa do siete.

Duel napokon rozhodol tento vlastný gól, no horšie bolo, že ešte predtým vylúčili hosťujúceho hráča a Unirea Slobozia hrala 40-minútovú presilovku. Tú aj rozhodla, no vlastencom.

Boj o záchranu

Blažekov klub sa krčí na predposlednej priečke po 29 kolách, náskok má sedem bodov pred poslednou Gloriou Buzal, avšak tá má poobedný duel k dobru.

Otelulu patrí 12. miesto.

Po ďalšom kole sa liga rozdelí na hornú šestku a spodnú desiatku. Tímy budú hrať o titul, ale aj udržanie sa.