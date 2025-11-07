Zoologická záhrada Bratislava má pred sebou Zásadný víkend, dobrovoľníci v nej vysadia 44 stromov

Okrem stromov pribudne aj 70 krov, 70 popínaviek a 430 trvaliek a tráv, ktoré vytvoria záhony s rozlohou takmer 900 metrov štvorcových.
ZOO Bratislava, lemur kata
Dve samice lemurov kata (Lemur catta) v ZOO Bratislava. Foto: ilustračné, SITA/ZOO Bratislava
Počas deviatej akcie hlavného mesta s názvom Zásadný víkend pribudne v bratislavskej zoologickej záhrade 44 stromov v duchu africkej savany.

Ako uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla, počas podujatia dobrovoľníci dotvoria nové zóny areálu, ktoré v budúcnosti prepoja pripravovaný žirafinec s ďalšími výbehmi a oddychovými miestami. Okrem stromov pribudne aj 70 krov, 70 popínaviek a 430 trvaliek a tráv, ktoré vytvoria záhony s rozlohou takmer 900 metrov štvorcových.

Výsadba sa bude odohrávať v sobotu 8. novembra od 9:00 do 14:00. Na lúke pri nosorožcoch bude hlavné sadenie stromov a krov a pri pavilóne primátov bude rodinné sadenie, vhodné aj pre deti.

