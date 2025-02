Zomreli v spánku po tréningu. Dvaja ruskí futbalisti tragicky odišli na zástavu srdca, prípady sa vyšetrujú

Dvaja ruskí futbalisti zomreli v rovnaký deň. Boli to spoluhráči z z amatérskeho klubu POZ-Progress, osudnou sa im stala noc po tréningu.

Stalo sa to počas spánku, príčinou bola v oboch prípadoch zástavu srdca. Jeden z nich mal v minulosti problémy so srdcom, no jeho matka po tréningu nič podozrivé nezahliadla.

Tragédiami sa už zaoberá Vyšetrovací výbor Ruskej federácie. „Na určenie presnej príčiny smrti bolo nariadené súdnolekárske vyšetrenie,“ povedal asistent šéfa vyšetrovacieho výboru Alexander Shulga.

Klub sa s nimi rozlúčil a pre ich blízkych zorganizoval finančnú zbierku.

Špekuluje sa, že ich smrť mohli spôsobiť energetické nápoje, ktoré si obaja dali pred tréningom. To im výrazne zvýšilo tep, ktorý kriticky poklesol počas spánku po fyzickej námahe.