Zomrela legendárna speváčka Cissy Houston, bola dvojnásobnou držiteľkou ceny Grammy

Cissy Houstonová vystupuje počas McDonald's Gospelfest 2013 11. mája 2013 v Newarku, New Jersey. Matka Whitney Houstonovej a dvojnásobná držiteľka Grammy, ktorá vystupovala po boku takých hudobných superhviezd ako Elvis Presley a Aretha Franklinová, zomrela v pondelok 7. októbra 2024 vo svojom dome v New Jersey. Mala 91 rokov. Foto: Photo by Charles Sykes/Invision/AP, File