Zomrela exministerka školstva Lubyová, vo veku 56 rokov podľahla ťažkej chorobe

Vo veku 56 rokov zomrela v pondelok po dlhej a ťažkej chorobe slovenská akademička a vedkyňa Martina Lubyová, ktorá v rokoch 2017 až 2020 zastávala pozíciu ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR. Informovala o tom jej bývalá hovorkyňa Andrea Pivarčiová.

Martina Lubyová

…vyštudovala biofyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, doktorát z práv získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a doktorát zo štatistiky na Fakulte hospodárskej ekonomiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Doktorát z ekonómie dosiahla na State University of New York a Centre for Graduate Education – Economics Institute v Prahe.

Martina Lubyová bola členkou – akademičkou Európskej akadémie vied a umení. Počas svojej bohatej profesionálnej kariéry pracovala aj ako vedecko-výskumná pracovníčka Prognostického ústavu SAV Bratislava či právna poradkyňa Ministerstva financií SR. Desať rokov pracovala pre Medzinárodnú organizáciu práce. Od roku 2013 riadila Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied.

Venovala sa aj pedagogickej činnosti. Vyučovala štatistiku a sociálnu štatistiku na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Od roku 2017 bola členkou Predsedníctva SAV. Do roku 2020 stála na čele Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.