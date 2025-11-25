Zomrela česká filmová legenda, hrala princeznú v rozprávke Zlatovláska

Do hereckého neba vo veku 78 rokov odišla významná česká herečka Jorga Kotrbová. Diváci si ju spájajú s desiatkami výnimočných úloh, medzi ktorými najviac vyniká postava princeznej z obľúbenej rozprávky Zlatovláska. Ako referuje web Novinky.cz, oznámila to v utorok česká Herecká asociácia s tým, že zomrela v pondelok.
Počas svojej kariéry stvárňovala predovšetkým emancipované, odvážne ženy, ktoré svojou príťažlivosťou a nedostupnosťou privádzali mužov do šialenstva. Herectvu sa začala venovať v štrnástich. Režisér Karel Kachyňa ju vtedy vo filme Trápení obsadil do úlohy osamelého dievčaťa, ktoré sa spriatelí s koňom. Potom začala hrať v pražskom Divadle na Vinohradoch. Jej prvé skúsenosti s kamerou a javiskom ju priviedli na pražskú DAMU, ktorú ukončila v roku 1969.
Po filme Zlatovláska prišla úloha rozmarnej princeznej z rozprávky Honza málem králem a moderné postavy vo filmoch Půlnoční kolona a Dva muži hlásí příchod. K zaujímavým momentom jej kariéry patrí aj účinkovanie v klipe Karla Gotta Láska bláznivá.
V 80. rokoch sa však začala od kinematografie vzďaľovať. Čoraz viac sa realizovala na divadelnom javisku a renomé si získala aj ako vynikajúca dabingová herečka. Napríklad dabovala majorku Margaret „Šťabajzna“ Houlihanovú v seriáli M.A.S.H. Naposledy sa pred kamerou objavila v roku 2003, a to vo filme Smrt pedofila. Za svoje majstrovstvo v dabingu získala v roku 2021 Cenu Františka Filipovského za celoživotné dielo.