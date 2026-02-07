Zomrela „česká Brigitte Bardot“ Jana Brejchová, známa z muzikálu Noc na Karlštejně

Vo veku 86 rokov v piatok po dlhej chorobe zomrela známa česká herečka Jana Brejchová. Pre web iDNES.cz to potvrdila jej dcéra Tereza Brodská s tým, že prosí verejnosť aj médiá o rešpektovaní súkromia.
Počas svojho života stihla viac ako stovku rolí a štyri manželstvá – s režisérom Milošom Formanom žila štyri roky, s nemeckým hercom Ulrichom Theinom dva roky, s Vlastimilom Brodským priviedla na svet dcéru Terezu Brodskú, tiež herečku, a po partnerskom vzťahu s Jaromírom Hanzlíkom nasledovalo manželstvo s Jiřím Zahajským.
Brejchová sa predovšetkým stala symbolom ženskej krásy nielen v domácom meradle, prezývali ju dokonca „česká Brigitte Bardot„. Prvýkrát stála pred kamerou už ako trinásťročná vo filme Olovený chlieb. Po škole sa živila ako pisárka, ale prišli ďalšie ponuky – Šteňatá, Vlčia jama či Túžba.
V 60. rokoch nakrúcala ako o preteky. Zažiarila napríklad vo filmoch Kdyby tisíc klarinetů, Každý den odvahu, Návrat strateného syna, Noc nevesty či Farárov koniec. Azda najpamätnejšia je jej rola v muzikáli Noc na Karlštejně.