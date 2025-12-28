Zomrela francúzska filmová legenda Brigitte Bardotová

Do hereckého neba vo veku 91 rokov odišla francúzska filmová legenda Brigitte Bardotová, ikona kinematografie 50. a 60. rokov. Oznámila to v nedeľu jej nadácia avšak neuviedla, kedy ani kde zomrela. Informuje o tom web CNN.
Herečka sa v ostatných mesiacoch na verejnosti objavovala len zriedka, v októbri ju hospitalizovali a v novembri vydala vyhlásenie, v ktorom poprela fámy o svojej smrti. „Nadácia Brigitte Bardotovej s nesmiernym smútkom oznamuje úmrtie svojej zakladateľky a prezidentky, pani Brigitte Bardotovej, svetoznámej herečky a speváčky, ktorá sa rozhodla vzdať svojej úspešnej kariéry a venovať svoj život a energiu ochrane zvierat a činnosti nadácie,“ uviedla nadácia vo vyhlásení.
Bardotová si kariéru postupne budovala menšími úlohami vo francúzskych filmoch a na filmovom festivale v Cannes v roku 1953 zaujala fotografov svojím mladistvým a prirodzeným vystupovaním.
Preslávila ju úloha vo filme A Boh stvoril ženu z roku 1956. Pred ukončením hereckej kariéry účinkovala ešte v približne 50 ďalších snímkach.
Na vrchole kariéry účinkovala v erotických komédiách, medzi nimi Parížanka (1957), Chcel by si si so mnou zatancovať? (1959) či Babeta ide do vojny (1959), ale aj v dramatickejších snímkach, ako sú V prípade nešťastia (1958) a Pravda (1960).
V 60. rokoch sa vo Francúzsku presadila aj ako populárna speváčka. Okrem filmov a hudby zostávala Bardotová v druhej polovici 20. storočia výraznou postavou popkultúry aj vďaka svojmu ikonickému štýlu obliekania.