Zomrel známy herec zo Zúfalých manželiek, smútia za ním Salma Hayek aj Adam Sandler

Vo veku 50 rokov zomrel americký herec Alec Musser, ktorý si zahral vo viacerých populárnych seriáloch ako Zúfalé manželky či vo filme Machri.

Ako informovala TV Joj na svojej stránke Topstar.noviny.sk, herec zomrel v piatok večer vo svojom dome v kalifornskom Del Mar.

Staral sa o seba

Smutnú správu oznámila jeho snúbenica Paige Press, ktorá neuviedla príčinu jeho smrti. „RIP pre lásku môjho života. Moje srdce je také zlomené. Nikdy ťa neprestanem milovať,“ napísala k ich spoločnej fotke.

O hercovi bolo známe, že mal výbornú fyzickú kondíciu vďaka cvičeniu a dobrej životospráve. Venoval sa mnohým športom a pár dní pred smrťou ešte surfoval.

„Výnimočne sa staral o svoje telo a o to, čo do neho dá. Občas zjedol nejaké koláčiky, ale to bola tá najhoršia vec, akú som ho kedy videla robiť,“ uviedla zronená snúbenica.

Spomínajú naňho hereckí kolegovia

Smrť Aleca Mussera zasiahla aj jeho hereckých kolegov. „Miloval som tohto chlapa. Nemôžem uveriť, že je preč. Taký úžasný, vtipný dobrý človek. Myslím na neho a jeho rodinu a posielam všetku svoju lásku,“ vzdal mu hold Adam Sandler, ktorý si s ním zahral vo filme Dospeláci (Grown Ups).

Na sociálnej sieti si ho pripomenula aj Salma Hayek. „Bol taký láskavý profesionál. Jeho skorý odchod mi láme srdce. Cítim sa taká požehnaná, že som sa s ním mohla stretnúť. Úprimnú sústrasť jeho rodine a blízkym za túto veľkú stratu,“ napísala.