Zomrel svetoznámy kostýmový výtvarník Theodor Pištěk. Preslávila ho najmä spolupráca s Milošom Formanom

Vo veku 93 rokov zomrel svetoznámy český maliar a kostýmový výtvarník Theodor Pištěk. Informáciu vo štvrtok potvrdil pre web Novinky.cz jeho syn Jan.
Ako kostýmový výtvarník sa preslávil najmä spoluprácou s režisérom Milošom Formanom na filmoch Amadeus (1984) a Valmont (1989). Za kostýmy k Amadeovi získal prestížne ocenenie Oscar, za Valmonta cenu César a nomináciu na Oscara. S Formanom spolupracoval aj na filme Ľud verzus Larry Flynt (1996).
Podieľal sa aj na československých filmových hitoch ako Marketa Lazarová (1967), Údolí včel (1967), Adelheid (1969), Tri oriešky pre Popolušku (1973), Princ a Večernica (1978), Postřižiny (1980) či Upír z Feratu (1981).
Aukčný rekord
Pištěk bol však aj významným maliarom. Jeho hyperrealistické obrazy, často s automobilovou tematikou, sa predávajú za milióny korún. Ešte donedávna držal aukčný rekord medzi žijúcimi českými umelcami s obrazom Adieu, Guy Moll, ktorý sa pred piatimi rokmi predal za viac než 25 miliónov českých korún (asi jeden milión eur).
Na Expo 1967 v Montreale spolupracoval na výtvarnom riešení výstavy Človek a jeho svet. Prezident Václav Havel mu zveril návrh uniforiem pre pražskú Hradnú stráž, ktoré sa používajú dodnes.
Celoživotný prínos k svetovej kinematografii
Za svoj celoživotný umelecký prínos získal v roku 2003 cenu Český lev a v roku 2013 Krištáľový glóbus na filmovom festivale v Karlových Varoch za mimoriadny prínos svetovej kinematografii. V roku 2014 dostal na Medzinárodnom filmovom festivale (MFF) Bratislava cenu za umeleckú výnimočnosť vo svetovej kinematografii.