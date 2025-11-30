Zomrel starosta obce Krahule Miroslav Schwarz, vo funkcii bol deviate volebné obdobie

V sobotu 29. novembra náhle zomrel dlhoročný starosta obce Krahule Miroslav Schwarz. Na čele samosprávy bol 9 volebných období a bol najdlhšie slúžiaci starosta v okrese Žiar nad Hronom. O jeho úmrtí informoval Pavol Kravec, starosta obce Trnavá Hora a predseda Združenia obcí Mikroregión Kremnica.
„Bol to človek, ktorého zásluhy pri rozvoji obce ako vyhľadávanej turistickej destinácie si uctievali obyvatelia i návštevníci. Počas svojho pôsobenia v úrade sa starosta Schwarz aktívne venoval projektom smerujúcim k zvyšovaniu kvality života v obci, podporoval rozvoj infraštruktúry, cestovného ruchu, kultúrnych a športových aktivít, čím výrazne prispel k zveľadeniu prostredia a atraktivity Krahúľ. Jeho úsilie, pracovitosť a odhodlanie zanechali trvalý odkaz,“ uviedol Kravec. Dodal, že jeho smrť je pre obec Krahule nenahraditeľnou stratou.