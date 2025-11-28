Zomrel najstarší kňaz Michalovsko-košickej eparchie Ján Choma

Vo veku 92 rokov zomrel najstarší kňaz Michalovsko-košickej eparchie mitroforný protojerej Ján Choma. Ako informovalo na sociálnej sieti mesto Michalovce, zomrel vo štvrtok 27. novembra v skorých ranných hodinách. Samospráva priblížila, že Ján Choma sa vo veľkej miere zaslúžil o výstavbu pravoslávneho katedrálneho chrámu v Michalovciach.
„Pohrebné obrady nad zosnulým otcom Jánom Chomom budú prebiehať v katedrálnom chráme sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach. V nedeľu 30. novembra o 17:00 sa začne prvá časť pohrebných obradov s čítaním Evanjelií. V pondelok 1. decembra po archijerejskej liturgii (so začiatkom o 9:00) bude nasledovať druhá časť obradov,“ uviedlo mesto. O Chomovom skone najprv informovala Michalovsko-košická pravoslávna eparchia v Michalovciach.