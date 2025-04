Zomrel slávny hollywoodsky herec Val Kilmer

Vo veku 65 rokov zomrel hollywoodsky herec Val Kilmer, známy svojimi úlohami vo viacerých úspešných filmoch 80. a 90. rokov. Ako uviedol spravodajský web BBC s odvolaním sa na Kilmerovu dcéru Mercedes, skonal na zápal pľúc v utorok v americkom Los Angeles.

Jej otcovi diagnostikovali v roku 2014 rakovinu hrtana, ale neskôr sa uzdravil. To však ovplyvnilo jeho hlas a obmedzilo jeho hereckú kariéru. Napriek týmto problémom sa vrátil na obrazovku, aby si zopakoval svoju úlohu bojového pilota Icemana po boku Toma Cruisa vo filme Top Gun: Maverick z roku 2022.

Hviezda mnohých známych filmov

Kilmer sa narodil ako Val Edward Kilmer 31. decembra 1959 a vyrastal v bežnej rodine v Los Angeles. Jeho rodičia boli súčasťou duchovného prúdu „kresťanská veda“, ktorého sa počas života držal aj Kilmer. Ako 17-ročný sa stal dovtedy najmladším študentom, ktorý sa zapísal na Julliard School v New Yorku, jedno z najprestížnejších svetových divadelných konzervatórií. Kilmer mal dve deti so svojou bývalou manželkou, herečkou Joanne Whalley.

Val Edward Kilmer sa dostal do povedomia vďaka snímkam Prísne tajné (1984), Ozajstný génius (1985), Top Gun (1986) či Willow (1986). Zahral si aj vo filmoch The Doors (1991), Horlivosť (1995), Batman navždy (1995), Lovci levov (1996), Salton Sea (2002), Kiss Kiss Bang Bang (2005), Vykúpenie z väzenia (2008), Kill The Irishman (2011) či spomenutý Top Gun: Maverick (2022).

Informácie pochádzajú z webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.