Zomrel Ray Stevenson, zahral si vo Vikingoch aj filmoch o Thorovi

Vo veku 58 rokov zomrel britský herec Ray Stevenson, ktorý sa predstavil vo viacerých známych seriáloch, ako Rím (2005 – 2007), Vikingovia (2013 – 2020) alebo Dexter (2006 – 2013). Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Rodák zo severoírskeho Lisburnu bol známy aj rolami vo filmoch zo sérií Thor alebo Divergencia a tiež niekoľkých britských seriálov, ako Zlatá klietka (1995 – 1997), Vidiecka prax (1993 – 2002) alebo Murphy’s Law (2003 – 2007).

Akurát natáčal film

Americká firma Viewpoint, ktorá sa starala o jeho mediálne zastupovanie, pre BBC potvrdila úmrtie, no neposkytla žiadne podrobnosti. Nezverejnili ani príčinu smrti, no objavili sa správy, že ho údajne hospitalizovali počas nakrúcania na talianskom ostrove Ischia.

V čase úmrtia tam Stevenson pracoval na akčnom filme Cassino in Ischia. Jeho smrť pritom oznámili len štyri dni pred jeho 59. narodeninami.

Objaví sa ešte v novom seriáli

Stevenson sa narodil v Severnom Írsku, no keď mal osem rokov, presťahovali sa do Anglicka. Jeho otec pôsobil v čase jeho narodenia v roku 1964 v Kráľovskom letectve (RAF) neďaleko Lisburnu. Neskôr sa rodina presťahovala do Newcastle upon Tyne a väčšinu života strávil v Anglicku.

K hereckej kariére ho inšpirovalo, keď videl Johna Malkovicha v predstavení na londýnskom West Ende. Herectvo študoval v Bristol Old Vic Theatre School a jednu z prvých televíznych úloh stvárnil v dráme The Dwelling Place (1994). Neskôr sa objavil v rôznych britských seriáloch a v roku 2004 účinkoval v hollywoodskom veľkorozpočtovom filme Kráľ Artuš.

V poslednom čase Stevenson získal úlohy v úspešných televíznych seriáloch a filmoch z americkej produkcie, keď sa napríklad predstavil ako Volstagg v spomenutej trilógii o Thorovi (2011, 2013 a 2017) alebo Titus Pullo v historickom seriáli Rím. Objaví sa ešte aj ako Baylan Skoll v pripravovanom seriáli zo sveta Star Wars, Ashoka.