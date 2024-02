Zomrel len 39-ročný bývalý futbalista, v deň nástupu na novú pozíciu dostal infarkt

Technický riaditeľ nórskeho prvoligového klubu Stromsgodset Mounir Hamoud zomrel na infarkt v deň nástupu na novú pozíciu. Ako informovala TV Joj na svojej stránke Noviny.sk, vždy sníval o tom, že sa dostane do štruktúr svojho obľúbeného klubu.

Mounir Hamoud sa dožil 39 rokov a zanechal po sebe manželku a päť detí. Narodil sa v Maroku a futbalu sa začal profesionálne venovať v akadémiách francúzskeho klubu Lille, odkiaľ sa presťahoval do Nórska. Krajinu reprezentoval v kategórii do 18, 19 aj 21 rokov. Pôsobil aj ako hráč tímu Bodo/Glimt a sedem rokov hral za klub Stromsgodset v nórskom Drammene.

„Dostali sme šokujúcu správu. Dotýka sa všetkých nás v Stromsgodsete, v Drammene a zasiahol celú futbalovú rodinu. V myšlienkach sme v tejto ťažkej situácii najmä s Mounirovou rodinou a pozostalými. Stratili otca, brata, syna a milovaného člena rodiny. Prišli sme o jedinečného človeka. Bol veľkorysý, priateľský a pozitívny, odborne zručný a inšpiratívny. Bude nám veľmi chýbať,“ uviedol na sociálnej sieti klub.

39-year-old former Moroccan player Mounir Hamoud died today due to cardiac arrest.

The Nador-born midfielder only played for Norwegian youth teams in his career.

Inna lilahi wa inna ilayhi raji3oen 🤍🕊 pic.twitter.com/b3tKug6lvw

