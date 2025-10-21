Zomrel legendárny tréner. Bol pri mnohých úspechov, vodnému pólu venoval vyše 50 rokov

Ako píše Slovenské vodné pólo na sociálnej sieti – zastavil sa čas. Zomrela mimoriadne významná osobnosť, a síce Ladislav Bottlik vo veku 83 rokov.
„Náhle nás opustil náš priateľ, náš tréner a naša legenda – Ladislav Bottlik. Bol pri zrode mnohých úspechov, formoval generácie hráčov, a najmä – vždy tu bol pre ľudí. Jeho energia, humor a oddanosť vodnému pólu zostanú navždy v našich spomienkach. Nikdy nezabudneme, Čičo. Ďakujeme za všetko. Odpočívaj v pokoji,“ uviedol zväz.
Viedol kluby i reprezentácie
Bottlik sa narodil 31. marca 1942 v Košiciach. S vodným pólom začínal v roku 1960. Jeho kariéra trvala vyše päť desaťročí, bol hráčom, trénerom i funkcionárom.
Získal až 13 majstrovských titulov ČSSR v klube Červená hviezda Košice. Zahral si aj za reprezentáciu na majstrovstvách Európy i sveta.
Po ukončení úspešnej kariéry prešiel na tú trénerskú, kde okrem materského tímu či mesta Nováky viedol aj chorvátsky Mladost Záhreb. Ako kouč pôsobil aj na reprezentačnej úrovni pri Československu, ale aj samostatnej Slovenskej republike.
Dokopy získal neuveriteľných 30 titulov majstra ČSSR a SR. Patrili mu tituly Majster športu a Zaslúžilý majster športu. V roku 2016 ho zaradili do Siene slávy ŠKP Košice.
Bol vždy plný energie, zbožňoval vodné pólo a so svojimi spoluhráčmi či zverencami rád vtipkoval. Jeho humor bol podľa mnohých povestný.