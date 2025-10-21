Dedičia po Maradonovi uzavreli dohodu o marketingu mena legendy. Zahrnie to aj luxusné oblečenie či obuv

Švédsko-iránsky podnikateľ Ash Pournouri bude spravovať značku Maradona v Európe.
Diego Maradona
Legendárny Diego Maradona by sa už čoskoro mohol objaviť na bankovkách. Foto: archívne, SITA/AP
Päť dedičov po argentínskej futbalovej legende Diegovi Maradonovi, ktorý zomrel v roku 2020, podpísalo dlhodobú dohodu so švédsko-iránskym podnikateľom Ashom Pournourim a jeho spoločnosťou Electa Global o marketingu produktov pod menom Maradona.

Spoločnosť v utorok uviedla, že bude riadiť všetky aspekty dizajnu, výroby, marketingu a predaja v úzkej spolupráci s rodinou. Pournouri pre AFP povedal, že „oficiálnych produktov Maradona nie je veľa“.

Maradona, ktorý zomrel vo veku 60 rokov na infarkt, nikdy počas života nevyužil svoj slávny status na budovanie značky, po jeho smrti rodina nechcela spolupracovať s nikým na komerčných projektoch.

„Trvalo nejaký čas získať si ich dôveru,“ dodal Pournouri. Dedičia uviedli: „Meno nášho otca znamená pre milióny ľudí na celom svete veľa.“

Doplnili tiež, že ide nielen o produkty, ale aj o zachovanie jeho osobnosti, vášne, energie a lásky k ľuďom. V rámci dohody sa najskôr plánuje výroba luxusného oblečenia, obuvi a doplnkov pre európsky trh.

