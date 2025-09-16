Zomrel legendárny americký herec Robert Redford

Preslávil sa hlavnými úlohami vo filmoch Butch Cassidy a Sundance Kid alebo Všetci prezidentovi muži.
Andrej Bančanský
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Zomrel herec Robert Redford.
Robert Redford. Foto: archívne, Charles Sykes/Invision/AP.
Spojené štáty americké Filmy a TV Filmy a TV z lokality Spojené štáty americké

Legendárny americký herec Robert Redford zomrel vo veku 89 rokov. Informuje o tom web CNN.

Redford, známy svojimi hlavnými úlohami vo filmoch Butch Cassidy a Sundance Kid a Všetci prezidentovi muži, bol aj režisérom takých oceňovaných filmov ako Obyčajní ľudia a Kadiaľ tečie rieka.

Jeho vášeň pre filmové umenie ho viedla k založeniu neziskovej organizácie Sundance Institute, ktorá podporuje nezávislý film a divadlo a je známa svojím každoročným filmovým festivalom Sundance.

Redford bol tiež oddaným environmentalistom. V roku 1961 sa presťahoval do hôr Utahu a viedol úsilie o zachovanie prírodnej krajiny štátu a amerického Západu. Redford zomrel v spánku a konkrétnu príčinu smrti nezverejnili, uviedla podľa agentúry AFP generálna riaditeľka reklamnej firmy Rogers & Cowan PMK Cindi Bergerová pre noviny New York Times.

Viac k osobe: Robert Redford
Okruhy tém: Úmrtie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk