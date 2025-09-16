Zomrel legendárny americký herec Robert Redford

Legendárny americký herec Robert Redford zomrel vo veku 89 rokov. Informuje o tom web CNN.
Redford, známy svojimi hlavnými úlohami vo filmoch Butch Cassidy a Sundance Kid a Všetci prezidentovi muži, bol aj režisérom takých oceňovaných filmov ako Obyčajní ľudia a Kadiaľ tečie rieka.
Jeho vášeň pre filmové umenie ho viedla k založeniu neziskovej organizácie Sundance Institute, ktorá podporuje nezávislý film a divadlo a je známa svojím každoročným filmovým festivalom Sundance.
Redford bol tiež oddaným environmentalistom. V roku 1961 sa presťahoval do hôr Utahu a viedol úsilie o zachovanie prírodnej krajiny štátu a amerického Západu. Redford zomrel v spánku a konkrétnu príčinu smrti nezverejnili, uviedla podľa agentúry AFP generálna riaditeľka reklamnej firmy Rogers & Cowan PMK Cindi Bergerová pre noviny New York Times.